Pichetto: "Si se confluye con Cristina Kirchner, yo me voy"

Buenos aires. El senador Miguel Ángel Pichetto no quiere saber nada con Cristina Fernández de Kirchner. Tal es así que aseguró que Alternativa Federal es una construcción “totalmente diferenciada” de la Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner, por lo que advirtió que si ese espacio resuelve finalmente confluir en un frente con la ex presidenta y senadora, él no tendría “ningún inconveniente” en irse.