"Pico de inflación en marzo", admitió Mauricio Macri

El mandatario, en el marco de la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa Accenture (dedicada a dar soluciones de estrategia, consultoría digital, tecnología y operaciones) en el barrio porteño de Parque de los Patricios, admitió que combatir la inflación es más difícil de lo que esperaba y apuntó contra “comportamientos culturales que cuestan erradicar”. “Hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hace cada uno en su casa, que es no vivir de prestado, no gastar más que lo que se tiene. Y estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la Nación, tienen que estar equilibrados. De ahí empezamos a construir un país en el que no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico a partir del cual vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría que tiene una inflación de un dígito”, sostuvo.