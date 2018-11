Pico Mónaco derrapó con un comentario sexual

"Están endulzados", describió Álvarez. "Ese acto debe ser terrible. Andan muy pegote", sostuvo Zabaleta en alusión al productor en cuestión.

"No le queda leche para ni para el gato", disparó Mónaco y no conforme añadió: "Le pega una desnatada…". Al ver la reacción de sus compañeros, que le hicieron notar su error, el ex tenista se quedó callado mirando a cámara.

"Yo creo que el conductor está para 10, 15 minutos afuera. De verdad te lo digo", sugirió Zabaleta. "¡Echate solo!", agregó Álvarez.

Pico, entonces, se corrió del centro de la escena y se sentó junto a otro productor, que tomaba mate al costado de la escenografía. "Para mí es el mejor programa de la televisión argentina porque no tenemos filtro y decimos las cosas como son", justificó el conductor y añadió: "Aparte, lo digo con cariño. Lo que quieren decir del otro lado en sus casas yo trato de aliviandarlo y decirlo con color".

