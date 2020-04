"A un mes de su fallecimiento, estoy esperando que se aclare todo, por mis nietos que la están esperando y para que este no quede impune. No fue un fallecimiento normal, para mí fue un homicidio, pido que se aclare y que haya justicia", dijo, por su parte, Luis Alfredo Soto, su papá.

Según lo relevado por LMN, la pareja mantuvo una discusión alrededor de las 5:30 del 19 de marzo. Luego, el hombre se retiró de la casa y fue hasta Centenario. Al regresar a la vivienda, minutos después de las 6, encontró a la mujer tirada en el suelo con un disparo en la cabeza y, a su costado, una pistola 9 milímetros con la numeración limada.

Una ambulancia alcanzó a trasladar a la víctima aún con vida hasta el hospital Castro Rendón, donde los profesionales hicieron todo lo posible por estabilizarla, pero la mujer hizo dos paros y falleció a las 13:40.

Estado de la causa

Por el momento, el hecho sigue siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios, a cargo de María Eugenia Titanti, como un posible femicidio, aunque por el momento no hay ningún acusado. La pareja de la joven fue entrevistado.

Según informaron desde el área de prensa de la Fiscalía, el pasado jueves 9 de abril se realizó la reconstrucción de la escena y ahora aguardan resultados de pericias realizadas sobre la presencia de pólvora en la ropa de la joven.

"Por el momento no hay formulación de cargos. Eso no quiere decir que no vaya a haber acusación de acuerdo a los resultados que brinden las pericias, que tienen que ser entregadas en breve", aseguró Sebastián Lafón, a cargo de prensa, a LMN.

"Por lo pronto se le pidió al cuerpo de criminalística que presente un informe luego de la reconstrucción hecha el jueves pasado. Una vez que esté ese informe, se definirán las próximas medidas", agregó.

