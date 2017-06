El Fiscal de Investigación Penal 1 Diego Cussell solicitó la detención del ex gobernador del Frente para la Victoria; el ex titular del Ministerio de Tierra y Viviendas, Luis Cosentini; y el ex presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú. Todos involucrados en la Megacausa que investiga el destino de 1200 millones de pesos que debieron ser destinados a la construcción de viviendas por parte de la Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala y que, según la fiscalía, estaría probado que no fueron construidas.

En la causa está imputada Milagro Sala como presunta jefa de una asociación ilícita y tanto Fellner como Cosentini estaban imputados por supuesto abuso de autoridad y falsedad ideológica por la firma de un decreto de creación de una Unidad Ejecutora Provincial que se habría realizado para eludir el control de los recursos y las obras. Pero el fiscal ahora solicitó al juez de la causa, Isidoro Cruz, que amplíe la imputación de ambos como presuntos organizadores de asociación ilícita, coautores de fraude a la administración pública por administración infiel. Respecto de Abregú, el fiscal pidió la imputación como presunto integrante asociación ilícita.

Entre 2004 y 2015, titulares la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, de la Unidad Ejecutora Provincial de Jujuy y diversos municipios de la provincia suscribieron una serie de convenios específicos para la construcción de viviendas a ejecutarse en diferentes etapas, por medio de Cooperativas de Trabajo pertenecientes a la Organización Tupac Amaru, todo a cargo del Ministerio de Planificación.

Según los expedientes, además de las transferencias nacionales otorgadas a distintos municipios, se otorgaron adicionales de pagos en circunstancias irregulares. Estas habrían sido concedidas meses después de que las tres etapas consideradas hayan sido informadas como terminadas o, en su defecto, certificados al 100%. Pero no constan las tareas de verificación, auditorías técnicas y financieras para verificar el cumplimiento del plan de trabajo y cronograma de desembolsos.