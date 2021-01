"Piensan que Diego era un ignorante, un negro"

"Acá Mario (Baudry) dijo que hay una persona que aseguró que a Maradona le ponían pastillas en la bebida, si la jueza comprueba eso, ¿no se podría pensar que a Maradona le hicieron firmar los poderes estando sin todas sus condiciones?", preguntó Granata. Y el letrado respondió: "Ya se probó que no, no sigan diciendo que Maradona era un borracho y drogadicto, porque es mentira". Y luego explicó: "El contrato más grande que hay hoy es el de la serie de Maradona de Amazon. Ese contrato lo firmó Maradona, no lo firmó Morla y no lo firmó Morla por poder".

En un clima tenso, D’Alessandro lanzó un polémico análisis: "Ustedes a veces consideraba a Maradona una persona incapacitada, un ‘negro’". Connie Ansaldi cuenstionó los dichos del letrado y retrucó: "No entiendo por qué el término ‘negro’". "Lo consideraban sin capacidad, un ignorante que no podía llevar adelante su vida y se equivocan y mucho porque Maradona no era un ignorante, era inteligente y podía hacer los mejores contactos. Era tozudo, tenía adicciones, pero no era un idiota. Todos los contratos los firmó él". Sin embargo, De Brito salió cruce. "En todo caso lo subestimarán los herederos, no nosotros. A Morla lo investigan los herederos".