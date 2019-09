Martínez correrá su última carrera en Paraná ante su gente (disputó su última prueba en 2017, nunca oficializó su retiro y volvió el año pasado solo para participar como invitado en los 1000 km de Buenos Aires, compartiendo butaca con el neuquino De la Iglesia). “Para mí es el máximo e indiscutido ídolo de Ford. Yo como hincha de la marca lo seguí desde chico y tuve la oportunidad de vivenciar todo lo que significa cuando formé parte de su equipo”, señaló el Lauti, que participa en el TC Pista.

“Él me abrió las puertas de su equipo. Funcionamos muy bien aquella carrera (12ª posición). Y desde ahí me transmitió toda su experiencia, que sin dudas me ayudó para crecer como piloto. Es uno de los que más se brinda para su público y por eso es un ídolo. Deja un legado y un vacío”, concluyó.

En la misma línea se expresó Urcera, gran protagonista este año del TC. “El Gurí es de los grandes del automovilismo. Junto con Ortelli, son los dos ídolos máximos, corrieron con la camada de los Traverso, los Tito Bessone y de la camada anterior a ellos”, dijo Manu a LMN.

Urcera consideró al entrerriano “un emblema del automovilismo”. “Se le deben mezclar sentimientos. Siempre he tenido una gran relación con él. Si bien no somos contemporáneos, la relación ha sido de primera. Espero que disfrute el retiro de la mejor forma y ante su gente”, finalizó Manu, que buscará recuperar la punta del campeonato en un circuito favorable para Chevrolet pero no para él.

Benvenuti indicó que Martínez “es un ídolo del automovilismo y el deporte, un referente de su marca”.

La actividad de hoy

El TC tendrá hoy dos entrenamientos de cara a la clasificación de mañana. Uno está programado para las 12:50 y el otro, para las 15:05.