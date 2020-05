Piñera le dio un ministerio a una nieta de Pinochet

"Yo creo que la vida está hecha de rigor, de esfuerzo y yo soy hija del mérito. No he tenido los cargos por ser hija o nieta de... he tenido cargos gracias al trabajo que he demostrado a mis vecinos. Yo, de verdad, creo que eso de segmentar a las personas por ser de un lado o de otro, ya pasó de moda", afirmó Santelices el 15 de octubre, cuando dejaba su cargo como alcaldesa para postularse como candidata a gobernadora de la región de Valparaíso, a 159 kilómetros de Santiago.

En la entrevista, defendió en parte a la dictadura de Pinochet, al decir que fue "un gobierno que tuvo muchos avances económicos, pero su gran karma siempre será la violación a los derechos humanos. Eso es algo que nadie podría tapar".

Otra decisión polémica

El gobierno de Chile confirmó que sigue adelante con el plan de entregar un "Carnet Covid" a quienes se han recuperado del nuevo coronavirus para que puedan desenvolverse en diversas actividades sin temor a contagiarse, iniciativa que es resistida por la oposición y hasta por la ex presidenta Michelle Bachelet, quien desde su puesto en la ONU dijo que le preocupa porque "no es seguro" que quien padeció el virus ya sea inmune a él.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reportó 1032 nuevos casos de COVID-19 en el país, con 893 que presentaron síntomas y 139 asintomáticos, para elevar el total de enfermos a 23.048. Según el ministro hubo seis nuevos fallecidos para elevar la cifra total de muertes a 281.

