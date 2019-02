Piñón Fijo se defendió de las fuertes críticas

“Decidimos cancelar el show, no por un miedo personal ni de nuestro grupo, sino porque somos conscientes de la responsabilidad social de aglomerar gente en un lugar donde las condiciones dichas por el mismo ministerio no estaban dadas. Me preguntaba si la Municipalidad de Lago Puelo iba a tomar una determinación, y sí: contrató al queridísimo, admirado y amigo Diego Topa. La discusión la llevaron hacia una ‘Grieta Kids’”, expresó el artista.