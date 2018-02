Pinti, durísimo con Macri: "He perdido la esperanza, no les creo más"

El humorista Enrique Pinti aseguró ayer que si fuera un jubilado común "estaría muerto". Además manifestó que la temporada en Mar del Plata no es buena al menos para su espectáculo y despotricó contra el gobierno de Mauricio Macri: "He perdido la esperanza, no les creo más".