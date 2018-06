Pipo Gorosito analizó la Selección para LMN

Contento porque se logró una clasificación difícil. De a ratos se jugó bien. Era sabido que Banega por afinidad con Lio dentro del campo tiene que jugar, que Pavón tiene que jugar. El penal fue medio insólito. Ellos no habían hecho nada para tener esa oportunidad. Eso puso muy nerviosos a los jugadores, pero nos dieron una alegría enorme. Yo quiero que gane Messi, nada más, y la falta de respeto molesta muchísimo. Cualquiera dice cualquier cosa. Un tipo que no llega a fin de mes dice ‘que Messi es un fracasado, un pecho frío’. Todos los valores están trastocados, a los programas sólo les interesa tener rating y para eso ponen gente que grita y dice pavadas permanentemente. La falta de respeto, todo te da mucha rabia. Argentina les puede ganar a todos, estando bien le puede ganar a cualquiera. Contra Francia va a ser diferente, ellos no se van a meter atrás, van a jugar de igual de igual.

Hay que poner a los jugadores con los que Messi tiene más feeling en su juego. ¿Cómo lo vi a Armani? Tapó una sola, pero fue importante. ¡Vamos Argentina!