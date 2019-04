PJ bonaerense: precandidatos K se mostraron juntos

Embed

Luego, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, aseguró que “los que estamos en este escenario tenemos el compromiso de la unidad y de convocar a los sectores que le quieren decir basta a Macri y a Vidal, que son lo mismo”.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, reconoció la conducción de CFK y señaló: “Por la memoria de Néstor Kirchner, los pibes, los trabajadores y los jubilados que no llegan a fin de mes, dejemos las diferencias de lado y animémonos a gobernar la Provincia y el país”. El más aplaudido fue el ex ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, quien definió que “la idea de dividir a la oposición fracasó y este acto lo demuestra: A Vidal la llamamos María Eugenia Virtual porque gobierna por Twitter, viaja en helicóptero y no conoce a los vecinos”, acotó con ironía.