Plan nacional por la epidemia de obesidad en los más chicos

La estrategia 2019-2023 contempla la implementación articulada y conjunta de intervenciones educativas, comunicacionales y regulatorias. Según Rubinstein, “va a tener un enorme impacto en la salud y el desarrollo de nuestros chicos, pero también, y especialmente, va a transformar el futuro de los argentinos, disminuyendo el sobrepeso, la obesidad y la carga de una serie de enfermedades crónicas asociadas a estas, como son las cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer”.

En ese sentido, Verónica Schoj, directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, sostuvo que “la obesidad es uno de los principales factores de incidencia, mortalidad y morbilidad de las enfermedades crónicas no transmisibles”. Y advirtió que “si bien las enfermedades crónicas no transmisibles producen el 60% de las muertes en el mundo, en nuestro país esa cifra asciende al 73,4%”.

Rubinstein, por último, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las carteras de Salud y Desarrollo Social, Educación y Agroindustria en la elaboración y en la futura ejecución del plan que fue lanzado.

Este año lanzan el etiquetado frontal

El etiquetado frontal de alimentos saldría antes de fin de año. La Secretaría de Salud ya anunció que aquí no se implementará el sistema chileno de sellos negros de advertencia que alertan al consumidor si el producto contiene cantidades excesivas de azúcar, grasas totales, calorías o sodio. Ese modelo, recomendado por la OPS, es resistido por la industria alimenticia y el Ministerio de Producción. Para zanjar las diferencias, se avanza hacia un modelo híbrido entre información y advertencia. El sistema sobre el que se está trabajando “no tiene antecedentes, carece de soporte científico y no ha sido implementado en ningún país”, dice la Fundación Interamericana del Corazón (FIC).