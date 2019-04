Si bien algunos especulan que la huida del joven de 28 años se trató de una movida de prensa, en la televisión de Perú aseguraron que Elmer decidió retractarse luego de que saliera a la luz que tenía otra familia, con tres hijos. Los periodistas que hicieron la denuncia fueron agredidos y amenazados con un cuchillo por orden de la pareja de la Tigresa. Al enterarse de que los periodistas efectuaron la denuncia tras los hechos violentos, Molocho les exigió que la retiraran o no se casaba. “Yo sabía que él tenía un hijo. Hemos terminado muchas veces, todo el año hemos estado en ese plan, entre casarnos o no. Me sorprendió cuando dijo que nos íbamos a casar”, contó La Tigresa.

La artista, previo a su fallido enlace, había revelado que se sometió a una operación para reconstruir su himen, para volver a tener la sensación de una primera vez sexual en la noche e bodas.

Luego del escánadalo que se vivió por la pantalla, la Tigresa se quitó el vestido de novia, lució uno negro y estuvo acompañada de todos sus familiares y de sus amigos más cercanos. “A mí no me afecta, yo soy una tigresa para afrontar todos los retos imposibles. La vida y el trabajo continúan, hay Tigresa para rato”, expresó poco después en las redes.