También participó el secretario adjunto, Jorge Marillán; mientras que los representantes del Gobierno fueron la ministra de Gobierno, Seguridad y Trabajo, Vanina Merlo, y el ministro de Hacienda, Guillermo Pons.

Consultado por este medio sobre si los estatales podrían llegar a percibir un recorte de los sueldos, Quintriqueo dijo que “eso no se mencionó”, y respecto de si podría atrasarse el pago el próximo mes dijo que “no está descartado”.

“No descartan que pudiera haber un atraso, pero el compromiso que queda asumir es el de poder afrontar el salario. También están esperando respuestas porque no pueden endeudarse, solo les queda la asistencia del gobierno nacional”, aseguró Quintriqueo.

Contexto nacional

“A la Provincia le cuesta hoy afrontar el pago, no solo a Neuquén, sino a la mayoría de las provincias. Va a tener que haber una forma de compensación del Estado nacional porque la caída abrupta no solo es por la frenada del cambio, sino por la caída del barril de petróleo y porque no hay ingresos por el parate de la actividad”, remarcó el gremialista.

Sobre esto, dijo que hay que tener en cuenta “las tres actividades que más mueven la economía, que son turismo, petróleo y el sueldo de los estatales”, y que “hoy solo queda el sueldo de los estatales porque las otras dos actividades están prácticamente paradas”.

-> Piden igual trato que privados

A la grave situación de financiamiento que atraviesa la provincia del Neuquén en este momento, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, sumó que “el próximo mes la crisis va a ser más profunda”. Por esa razón, el dirigente sindical subrayó que insistirán en el reclamo ante el gobierno nacional.

“Así como acertadamente pudieron asistir a las empresas para el sostenimiento de la actividad privada, que también sea en el sector publico”, sostuvo el dirigente, al recordar que el Estado nacional afronta parte de los haberes de algunos sectores de la industria.

