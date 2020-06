Plottier: polémica por torneo de golf sin habilitación

El certamen fue anunciado con "bombos y platillos" en redes sociales y hasta hubo premiación virtual. "Fue el primer torneo de Golf con entrega de premios con el formato virtual on-line, arrojando un saldo positivo no solo por los más de 80 participantes respetando el estricto protocolo dictado por la AAG (Asociación Argentina de Golf) y el gobierno provincial sino por la reciprocidad de los jugadores. El hecho inédito sin precedentes terminó con la Comisión de Golf de dicho club entregando los premios vía aplicaciones como Instagram y Zoom en vivo con varios seguidores no solo de la zona sino de clubes del país", comentó un directivo de la institución antes de que estallara la polémica.

"Felicitamos a los ganadores de cada categoría por su buen desempeño y queda registrado el nuevo formato para próximos eventos. Los esperamos el 9 de julio para disputar la segunda fecha del Circuito Patriótico", comentó a la vez un miembro de la subcomisión.

Una vez que este medio les comentó de la situación de haber violado los límites, la fuente contestó que "al no ser federados y solo aficionados y estar avalados por la Federación, entendimos que se podía".

Pero evidentemente no habrá nuevo capítulo hasta tanto Provincia no lo permita. El Ministro de Deportes, Luis Sánchez, fue claro. "No importa si son o no federados. No están habilitadas esas actividades a modo competencia. Se entiende que es solo a modo recreativo. Lo que no se puede es generar torneos, competencias. No pasa en ninguna otra disciplina habilitada. Siempre lo dejamos en claro que es para el público en general. Hay una transgresión a la norma claramente si hay una competencia", indicó el influyente funcionario.

El a la vez titular de Lifune y del EPADE agregó en postura comprensiva y conciliadora. "Yo lo que entiendo es que pueden haber leído mal el reglamento o haber estado mal asesorados por la Federación nacional. Pueden haberse confundido, no creo que haya sido intencional. En principio no habrá sanciones, pero queremos que sirva como ejemplo para el resto. Pero lo que hicieron, no está permitido", culminó.

¡A la pelotita!

Los ganadores por categoría fueron los siguientes:

Damas categoría única Medal Play 9 hoyos:

1 puesto Griselda Riavitz (Los canales de Plottier) 33 golpes (-3)

2 puesto Lolla Mariana (Los canales de Plottier) 35 golpes (-1)

Caballeros hándicap 0 a 14

1 puesto Iglesias Francisco (Los canales de Plottier) 69 golpes (-3)

2 puesto Salcedo Facundo (Los canales de Plottier) 71 golpes, (-1)

Caballeros hándicap 15 a 24

1 puesto Varela Sebastian (Comahue Golf Club) 64 golpes (-8)

2 puesto Olguin Pablo (Los canales de Plottier) 37 golpes (-5)

Caballeros hándicap 25 a 36

1 puesto Hernandez Sergio (Los canales de Plottier) 66 golpes (-6)

2 puesto Moglianesi Pablo ( Comahue Golf club) 67 golpes (-5)

Caballeros hándicap 37 a 54

1 puesto Conforti Eduardo (Los canales de Plottier) 73 golpes (+1)

