Mario Alberto Galvez, dueño del local explicó a LM Neuquén que cuando la situación se le fue de las manos a su empleado y ambas bandas estaban dentro peleándose llamó al móvil pero que este “nunca apareció”.

Cuando la policía no llegaba y estas personas continuaban la trifulca dentro del kiosco, el empleado llamó al dueño para pedirle ayuda. “Yo fui hacia el comercio y pasé por la calle Chos Malal del otro lado de la plaza, y pedí al móvil policial que estaba estacionado que se acercara, pero me dijo que ya había otro móvil en camino”, explicó Galvez.

Finalmente, el empleado y el dueño del kiosco fueron los que sacaron a los empujones a estos dos grupos quienes se pelearon a las piñas, por lo que tiraron varios objetos del negocio.

“Lo preocupante es que los sacamos a los empujones a los pibes, pero si alguno hubiera tenido un arma de fuego o un cuchillo podría haber sido una tragedia”, comentó aún preocupado Galvez.

En la nota que el comerciante elevó al comisario local escribió además: “Ante la ola de asaltos y robos que estamos sufriendo en la localidad me preocupa mucho la falta de asistencia de la institución. Puedo entender que los recursos tácticos no sea los suficientes. Pero me desborda el caso de que el móvil que estaba ubicado a escasos 100 metros no haya intervenido”.

En tanto, Fernando Zurita, vicepresidente de la Cámara de Comercio comentó que hace por lo menos tres años que espera que se promulgue el consejo de seguridad local. “Queremos más seguridad para los comercios de la seguridad, más policías en la ciudad y la creación de la tercera comisaria”, reclamó.

