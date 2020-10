"Pobre Messi": el fastidio con sus compañeros y la jugada que casi cambia todo

Por algo intentó irse del Barcelona hace poquito. Una de las cosas que no tolera Lionel Messi es que el Barcelona no sea competitivo. Se molestó hace unos meses porque a este equipo no le da la talla para pelear la Champions League. Pero lejos de mejorar, el elenco culé retrocede y por ahora no le da el cuero ni siquiera para pelear la Liga española.