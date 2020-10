Podoroska y Schwartzman van por las semis en París: hora y TV

El porteño, 14° del ranking, enfrentará al austríaco Dominic Thiem, tercer favorito y reciente campeón del US Open. De ganar, se meterá por primera vez en el top 10.

Por su parte la rosarina, 131ª de la clasificación de la WTA, buscará dar otro golpe en París ante la ucraniana Elina Svitolina, cuarta preclasificada, para meterse en su primera semifinal de un Grand Slam.

Podoroska jugará en el segundo turno, no antes de las 7.15 (puede estirarse a las 8 de acuerdo al partido anterior). La gran revelación de Roland Garros chocará con la número cinco del mundo. Si logra dar el batacazo, se anotará la victoria más importante de su carrera.

La rosarina emergió de la qualy y luego logró triunfos ante la alemana Greet Minnen (110ª); la kazaja Yulia Putintseva (27ª), la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (161ª) y la checa Barbora Krejcikova (114ª). Ya está entre las ocho mejores, algo que no sucedía desde 2004 para el país, cuando lo logró la pergaminense Paola Suárez.

“Para ser honesta, no tengo idea de quién es, pero seguramente mi entrenador me dará mucha información”, dijo con Svitolina en la previa... Ojalá no se olvide nunca más de Nadia...

A continuación, entre las 8.30 y las 9.30 aproximadamente de acuerdo a la duración del partido de Nadia, se presentará Schwartzman. El Peque, que no cedió sets en todo el torneo y viene de derrotar por 6-1, 6-3 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego, intentará alcanzar su mejor actuación histórica en un “grande”. Pero no será nada fácil.. Thiem es para muchos el mejor jugador de esta superficie, detrás de Nadal- y viene con la confianza en alto tras conquistar el US OPen.

El gran momento de la “Peque” se explica, no solo por su juego, sino también por sus números: son 12 triunfos consecutivos (récord 40-6 en 2020), llegar a ser Top 70 le asegura jugar todos los WTA International que requiera.

Hasta ahora, el “Peque” y Thiem han jugado ocho veces: el austríaco ganó seis partidos y el argentino dos, mientras que el “Peque” también se encuentra por debajo de su rival en el historial de duelos sobre polvo de ladrillo, por 4 a 1.