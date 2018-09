"Podrán excavar la Patagonia y no van a encontrar nada"

En su regreso a los Tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria -la octava vez desde que dejó la presidencia de la Nación-, Cristina aseguró que “desconocía” las presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al empresario Lázaro Báez y señaló que “no existe ningún elemento de prueba” que la vincule con ilícitos. “Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos”, apuntó.

La citación fue dispuesta por Casanello por orden de los camaristas Mariano Llorens y Martín Irurzun, quienes consideraron que había elementos para convocarla a dar testimonio, ya que la fortuna que manejaba Báez no hace pensar otra cosa que era en realidad la ex mandataria su verdadera dueña. En su escrito, Cristina desconoció la imputación de al menos ocho hechos. “Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido”, dijo y acusó a los camaristas de “direccionar” la acusación en su contra.

Un texto enojado y con ironías

Un palito para los Macri

Fiel a su estilo, criticó a Macri: “Si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de ‘La ruta del dinero K’ debió ser denominada ‘La ruta del dinero M’”.

Negó las acusaciones

“No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma”, dijo y negó haber financiado la boda del imputado colaborador en esta causa, Leo Fariña, con Karina Jelinek: “Conozco a los nombrados sólo por referencias que se hacen de ellos en los medios”.