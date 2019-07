"Te escuché decir que si ganaba Macri, había riesgo de una guerra civil, ¿es así esto o no?", le preguntó el conductor del envío de Crónica, y Rizzo asintió: "Si, tal cual". "Hay miles y miles de personas que ya comen una vez por día. Lo mismo sus hijos. Los comedores no dan abasto. ¿Qué va a pasar cuando los pobres no tengan para comprarles insumos básicos a sus hijos? Estallan, y ya les importa muy poco lo que va a pasar con ellos. Yo tengo mucho temor de que eso ocurra. Es una advertencia, más que una certeza" expresó. "Si, como dice Macri, va a acelerar el plan, va a seguir generando más malestar, endeudamiento y pobreza, esto explota. Eso lo opina cualquier ciudadano de a pie", añadió.

En el arranque de la nota Rizzo sostuvo que el presidente Mauricio Macri iba a dejar un país muy endeudado, no sé cómo vamos a hacer para pagar esa deuda. Hay que renegociarla totalmente. Un país con mucha desocupación, bajo nivel de ingresos porque cada vez se le escapa más el nivel de inflación a los salarios; un país con la educación muy resentida, la salud en peligro... Ya no tenemos ministerio de Salud, tenemos una secretaría.. Es decir, con mucha, mucha problemática", planteó.

"De todas maneras los Argentinos nos vamos a armar de esperanzas y tratar de salir adelante, como tantas veces nos ocurrió vamos a salir adelante porque gracias a Dios, tenemos un país con recursos naturales y mucha posibilidad de recuperación", agregó.

Tras manifestar que su mayor preocupación son los chicos y recordar que un un niño fue encontrado muerto de frió en una estación por el frío manifestó: "Es espantoso que nos estén ocurriendo este tipo de cosas. Este hombre decía que ' no es verdad que murieron nueve personas, murieron mucho más. Lo que pasa es que se oculta la información'".

Luego de que ratificara su apoyo a la fórmula del Frente de Todos encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Rizzo hizo una crítica de las dos últimas gestiones kirchneristas a pedido de quienes lo entrevistaban. "Seguro que hubo errores, pero seguramente los errores en los que yo haga hincapié meterán miedo a un sector de la población. Yo hubiese ido mucho más a fondo con una reforma financiera. No puede ser que este país esté expuesto siempre y que se transforme en una timba donde el que compra dólares y bonos se hace una millonada en pocos días, y donde la producción y la industria de la pequeña y mediana empresa se estén cerrando puertas todos los días dejando tendales de gente desocupada".

"Nosotros teníamos satélites para las comunicaciones y ahora tenemos que alquilar satélites. Es una locura. Teníamos la posibilidad de alquilar esos satélites y había un ingreso importante de dinero, ahora tenemos que sacar dinero del país para alquilar para las comunicaciones. Hay cosas atroces que han ocurrido. esto te lo doy como ejemplo, hay cosas muchos más graves", dijo y mencionó la situación de los jubilados, complicados con el acceso de los medicamentos y la situación económica.