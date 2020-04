Les mintió

A raíz de las imágenes de su abuelo, Nico utilizó sus redes sociales para referirse al tema que repercutió en muchos medios: “Me enfurece y me pone triste. Todo el que tenga un familiar mayor debe saber lo difícil que es hacérselos entender que no tienen que salir… En nuestro caso, hasta nos mienten. Por eso todo el tiempo estamos en contacto con ellos, mi hermano, mi mamá, que hacen las compras y se las dejan en la puerta. Yo los llamo todo el tiempo y, por ejemplo, nos habían dicho que no iban a ir al banco, pero nos mienten… Y en Lo vieron en la cola de un banco. Dicen que les mintió a sus familiares y salió igual para cobrar. Polémica por el abuelo de Nico Occhiato algunos casos se nos hace incontrolable”.

Victorio y su mujer, Concepción, cobraron popularidad en Showmatch al acompañar a Nico en las previas del certamen.