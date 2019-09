Polémica en el kirchnerismo por una banca en el Concejo

Pero el martes pasado, Valenzuela se presentó ante la Justicia Electoral para hacer uso de su posibilidad, atribuida por la carta orgánica, de asumir como primer concejal.

“Su acción no tiene sustento jurídico y menos político. No puede pretender bajar por una lista colectora cuando él no sacó los votos necesarios”, afirmó Tubio a LM Neuquén.

Esta mañana antes de que inicie la sesión varios simpatizantes del Frente de Todos pegaron carteles que decían "Mi voto se respeta" y "Andrea Tubio concejal", aunque a los pocos minutos los retiraron y los concejales actuales, incluído Valenzuela, siguieron con la sesión.

Dario Martinez on Twitter Hay que cumplir los acuerdos y la palabra.

Para incumplidores ya lo tenemos a Macri.

Respetar la voluntad del pueblo es nuestro mayor deber.

Estoy seguro que en Plottier Andrea va a ser una excelente concejal y fiel representante de los vecinos y electores del @FrenteDeTodos pic.twitter.com/a4kMOts34U — Dario Martinez (@dariomartinezpj) September 4, 2019

La actual presidenta del consejo local del PJ de Plottier dijo que si se confirma esta situación sería un “mamarracho”. “Creemos que no se va a poder hacer porque se estaría poniendo en riesgo la forma que tienen para elegir a sus representantes los vecinos y vecinas de Plottier”, afirmó Tubio.

“Éramos colectora y solo compartíamos la candidatura a intendente. La gente nos votó a nosotros porque querían nuestra representación en el Concejo y esperamos que Valenzuela respete los acuerdos y la voluntad popular”, manifestó Tubio quien igualmente se mostró segura de que ella será la que asumirá esa banca el 10 de diciembre.

