Indignante: cierra su joyería en Plottier luego de que ladrones la desvalijaran

"Fue ridículo cómo entraron porque había gente en la calle, era de día todavía y el local está a 20 metros de la plaza central. Rompieron los candados del frente, levantaron las dos rejas que tengo, barretearon la puerta y entraron", explicó la mujer a LMNeuquén. "Se tomaron todo el tiempo del mundo porque se llevaron todo. Me arruinaron. Se llevaron hasta reparaciones de los clientes y otras que tenía pendientes para hacer... se llevaron todo", contó entre lágrimas.

"Me llamó un vecino y me dijo me parece que te robaron porque está abierta la puerta y la reja. En ese momento no me alteré mucho porque pensé que se habían llevado algunas cosas. En seguida llamé a una vecina y le pedí si se podía acercar hasta que yo llegara, para que no entre nadie más. Cuando venía en camino me dijo mi vecina que se habían llevado todo", relató Andrea.

"Cuando llegué estaban los mostradores y exhibidores como nuevos, cada segundo que pasa me doy cuenta de todo lo que se llevaron", confió la dueña de la joyería.

"En mi local no tengo cámaras, pero el de al lado sí por lo que capaz quedaron filmados. Aún no pude ver las filmaciones porque lo tiene todo la Policía. Ya es jueves y aún no tengo novedades, son cosas muy chiquitas y desaparecen en dos minutos. Si se la reparten, ¿cómo se hace para recuperar la mercadería?", aseguró la mujer y solicitó a la comunidad que en caso de ver ofrecidas sus joyas en grupos de compra y venta o en las redes sociales avisen, "o contribuyan no comprando cosas robadas".

"Es la primera vez que me roban. Es un sacrificio de años, yo empecé trabajando en mi casa hasta que pude conseguir un lugar", explicó Andrea. "El sábado había comprado mercadería por el Día de la Madre y ahora no la tengo, no le puedo pagar a los proveedores, más toda la mercadería mía que se llevaron, producto de once años de inversión", concluyó indignada.

