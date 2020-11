Polémica: es campeona, limpió la pista para entrenar y la echaron

En los últimos días la destacada deportista vivió una angustiante y frustrante situación. Un feo momento tras tanto laburar, al tener que interrumpir un entrenamiento y ser expulsada del recinto que ella cuida mejor que nadie por no estar habilitada la actividad a raíz de la pandemia. Esto generó un gran revuelo, polémica y en especial indignación en su querida Zapala.

"Yo estaba entrenando con mi familia, con mi mamá, papá y hermano como de costumbre. Y había tres chicas más ejercitando en la pista. De repente llegó la policía para decirme que tenía que retirarme del lugar. Yo le dije que terminaba de entrenar y me iba, en buenos términos les expliqué que entendía su trabajo y que todos estamos cansados, en el caso nuestro de tener que andar entrenando a escondidas, ya que tendrían que tener habilitados esos espacios. A la pista no es que va todo el mundo, solo los corredores porque es un lugar de entrenamiento específico", argumentó en el inicio de su relato Roxana.

"En medio de la charla, al policía se le escapó que el Secretario de Deportes de Zapala los había enviado cuando se enteró que estábamos en la pista. Yo al principio no quise decir nada pero se fue corriendo de boca en boca y hay mucha gente con bronca. Más que nada porque el funcionario esté tan obsesionado con nosotros y no se preocupe por el estado de la pista", amplió la campeona que debió irse nomás de la pista, llena de impotencia y dolor.

Allí fue cuando contó su acción solidaria. "Yo estuve limpiando la pista, los arbustos que sobresalen del andarivel me complican a la hora de hacer la pasada. Así que me fui a limpiar la pista antes de practicar, a eso no le prestan tanta atención", expresó decepcionada.

No obstante, aclaró que no generaliza porque "el apoyo del Municipio en cuanto a las gestiones siempre lo tuve pero sé que cada sector, como Deportes, Cultura, tienen un encargado y cada uno tiene que ser responsable de levantar su área y llevarla de la mejor manera. En este caso no pasa, en lugar de tener buena relación con el deporte se está generando esto, tirarse a todos en contra. La idea es que el deporte sume y no reste", lamentó.

"Yo siempre trabajé este tiempo con mi grupo, con recaudos y responsabilidad social, manteniendo distancias y concientizando de la importancia de la actividad física", aclaró por las dudas.

"Nadie es profeta en su tierra", reflexionó en el final con un dejo de tristeza Roxana Flores, que atraviesa un momento con más espinas que rosas por culpa ajena.