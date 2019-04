Polémica intención: ¿se viene la biografía de Sergio Denis?

Sobre el beneficio económico que una biografía por el estilo podría generar, aseguró: “‘Si hago el libro juro por mis hijos que dono las ganancias’’.

Por último, Monti contó que habló del tema con Denis: ‘’Hay un audio en donde él me dijo estoy seguro que vos escribirías una autobiografía mía, nadie lo hizo’’.

Enfrentamiento

La última pareja de Denis tiene un gran enfrentamiento con la familia del cantante, que no cree en Verónica y hasta hizo firmar por un juez una restricción para que no ingrese al sanatorio. “Él puede vivir, pero no siendo la persona que yo conocí. Puede quedar con secuelas, no una, varias”, sostuvo Verónica. Además, mencionó su preocupación por el silencio que ha tenido la clínica durante estos días y aseguró que el estado del artista es crítico.

“Está muy mal y siento que tengo que buscarlo por última vez”, agregó, dando a entender que tenía que despedirse de él.