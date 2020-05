Polémica por la pasión de Tacho por las armas

"En filmaciones he tenido y además tengo tenencia", lanzó el intérprete y aclaró que el sólo tiene tenencia y no portación: "Tenencia es que la llevás desarmada al polígono, podés tirar, pero no la podés tener armada para usar en la calle". "Voy a un polígono. Es todo reglamentario y tiro bastante bien... Está bueno para entrenar porque como actor tenés que saber disparar y dominar armas", siguió diciendo Riera.

"¿Te da placer disparar?", indagó el conductor, y el actor respondió de manera afirmativa. "Hay algo de adrenalina y descarga. Después de tirar es como que te agarra sueño, estás muy relajado".

Por último, y al hacer referencia a la pandemia del coronavirus, el intérprete manifestó que ha soñado con situaciones apocalípticas, y que incluso se arrepiente de no haberse preparado. "Cuando llegó la pandemia dije ‘no, no me armé nada’. Esa idea de que llegó el final de todo y no tengo nada preparado. Averigüé que en Estados Unidos te venden el búnker subterráneo con todo preparado y me relajé".

