Polémica por las multas a las personas que les den de comer a los perros callejeros

"Se le notifica que se encuentra en vigencia las ordenanzas Nº 11036 y 11341 las que establecen la prohibición de la permanencia de perros con dueño deambulando sueltos por la vía pública o en lugares de uso público no habilitados para tal fin. Además establece la obligatoriedad de que los dueños recogan las heces de sus mascotas", comienza el comunicado.

En el siguiente párrado, la notificación expresa que también se regulará el "uso" de perros guías por personas no videntes o con deficiencia visual grave, anunciando que aquellos que no permitan transitar de forma segura a las demás personas, serán penados.

Por último, el escrito informa que está prohibido el abandono de mascotas, "término que será interpretado como tal a quien alimente perros vagabundo". En este caso, deberá dar aviso inmediáto a Defensa Civil. "Ante el incumplimiento de alguna de estas prohibiciones se aplicarán las sanciones que establece la normativa vigente", cierra el comunicado.

El comunicado provocó indignación en las redes sociales, ya que muchos consideran que el alimentar a un perro callejero no es sinónimo de abandono. En tanto, otros usuarios manifestaron su miedo a que comiencen a desaparecer los perros, como hace un tiempo atrás.

"¿Es joda ésto?? ¿No podes darle de comer a un callejerito? Y que recomienda?? Dejar que mueran de hambre?? Que bien Pechi... podríamos dejarlo a el sin agua ni comida un tiempito"; "Yo alimento a los que puedo y me apena que sean tan basura y espero que no empiecen a desaparecer como un tiempo atrás"; "Que barbaridad para esto si está preparado Neuquén para multar para meterse en lo que no le importa!! Porque no se ocupan de las calles que están hecho bien mierda!!! Que cosa increíble loco"; "Tengo 8 en mi casa y alimentos dos de calle voy buscarlos, no son dados a la gente y no los puedo traer!!!!, tienen la piel pegada a los huesos, que quieren, que uno sea indiferente?"; "Un abogado/a animalista podria intimar a la Secretaria de Medio Ambiente nqn a cumplir con la ordenanza municipal que los obliga a castrar como minimo 10.000 perros/as y 5.000 gatos/as al año para evitar la superpoblacion animal y evitar que haya animales sufriendo en las calles" y "Esto da bronca. Por qué no multan a la gente que los abandona o los maltratan. Por qué no recorren casas y ven como tienen a sus mascotas. Que vayan al basural 6 rescaten a todos los perros que están ahí en vez de multarnos por darles comida y agua. Al menos en mi caso, voy a seguir poniendo una bandeja de agua y comida afuera"; fueron algunos de los comentarios que circularon por en Facebook.

En tanto, otros personas se mostraron a favor de la ordenanza ya que en algún momento fueron víctimas de algún perro callejero.

