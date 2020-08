Polémica porque no dejan a LGBTIQ donar sangre

Además, ambos ministerios, conducidos por Ginés González García y Elizabeth Gómez Alcorta, le solicitaron especialmente a la AAHITC que remueva del formulario que cada voluntario debe completar antes de proceder a la donación, el impedimento de dar sangre en virtud de la orientación sexual, identidad de género y su expresión. Y se remarcó la necesidad de incorporar la perspectiva de género para que no vuelvan a ocurrir actos de esta gravedad.

Hace unas semanas, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, había hecho pública la denuncia de un joven al que no dejaron donar sangre. “Recibimos el testimonio de Nicolás, un joven de 23 años de la Ciudad de Buenos Aires, que fue a donar para su padre que estaba por someterse a una cirugía en una clínica muy importante, que me atrevería a decir que es de vanguardia, y donde yo también me atiendo, y no lo dejaron donar `por ser homosexual´. Él reunía todos los requisitos pero en el banco de sangre le dijeron que ellos se regían por las normas de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC)”, contó Cigliutti en declaraciones al suplemento SOY, del diario Página/12, el pasado 24 de julio.

“A raíz de la denuncia efectuada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), se tomó conocimiento que la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohemoterapia y Terapia Celular (AAHITC) incluyó como impedimento a `varones que tengan o hayan tenido relaciones entre hombres´ y `mujeres que tengan o hayan tenido pareja sexual hombre que tiene también sexo con hombres’”, indicó el comunicado en conjunto de las carteras de Salud y Género.

Y en dicho escrito agregaron: “La Resolución Nº 1507/15 del Ministerio de Salud a través de la cual se establecen los indicadores a incluirse en el ‘Documento para la Autoexclusión predonación’ eliminó expresamente como prohibición y/o impedimento para donar sangre la orientación sexual y/o la identidad de género de las personas. De esta forma, se abandonó una concepción discriminatoria, estigmatizante y se adoptaron los estándares científicos que no hacen foco en `grupos de riesgo´ sino en las `prácticas de riesgo´”.

La CHA también había denunciado el caso de un hombre que quiso donar sangre y plaquetas en el Garrahan y, por ser homosexual, no se lo permitieron.

40% La cantidad de donantes que están condicionados

De acuerdo a la estadística que lleva la Asociación de Hemoterapia, hay una importante porción de la población que está condicionada para donar sangre. Según su presidente, Oscar Torres, “el donante que sabe que está en una situación de riesgo aumentado, él mismo es quien debería excluirse de donar”.

La AAHITC se defendió

La Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC) se defendió. “La CHA no especifica quién denuncia ni el sanatorio donde sucedió el hecho, da sospechas de poca seriedad y credibilidad. Pero lo más grave es que dice que en el sanatorio le dijeron que no aceptaban al donante por las normas de la Asociación Argentina de Hemoterapia y nos tildan de discriminatorios”, dijo el presidente de la AAHITC, Oscar Torres, en declaraciones a Infobae. El hematólogo calificó la denuncia de “perversa” por la sensibilidad sanitaria que hay actualmente y dijo que “las normas las dicta el Ministerio de Salud de la Nación y nosotros adscribimos porque formamos parte del Sistema Nacional de Sangre. La página de donde sacaron la información es de 2013 y hoy está bloqueada. Hay una mala intención”.