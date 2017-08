El hecho ocurrió el viernes pasado cuando los efectivos demoraron a los tres adolescentes y los llevaron esposados hasta una comisaría en la caja de una camioneta policial.

Un vecino sacó la foto de los jóvenes en la caja del patrullero e inmediatamente se especuló con que estaban disfrazados para asustar a otros con la reconocida "la broma del payaso asesino", que algunos youtubers realizaron en distintos lugares del mundo.

Pero los jóvenes, que fueron puestos en libertad después de ser identificados, aclararon que volvían de sacarse una foto para la estudiantina y que no estaban realizando ninguna acción perjudicial para los vecinos. "La gente en ningún momento se quejó. Es más, hasta nos pedían fotos con ellos", aseguró uno de los "payasos" en declaraciones al portal La Voz del Neuquén.

Una fuente de la policía informó que los jóvenes "infundían miedo" y que fueron arrestados "por su actitud sospechosa". En ese sentido los jóvenes aclararon que en ningún momento se les informó por qué los demoraron. "Nos pusieron contra la pared y nos esposaron con brutalidad", dijo el denunciante.

Los "payasos asesinos" de Zapala

Una mujer que en enero salió a correr por el Bosque Comunal de Zapala fue víctima de una broma pesada por parte de dos personas que, disfrazadas de payaso, la corrieron por el predio.

Según el relato brindado por Delia Salinas a LM Neuquén, mientras trotaba en el bosque, observó que un auto de color gris se aproximaba a ella.

“Cuando llegué a unos 20 metros más o menos, un hombre que estaba del lado del conductor dio la vuelta la cara hacia mi lado y allí fue donde me asusté. El imbécil, por no llamarlo de otra manera, tenia pintada la cara de blanco. Pocos segundos me bastaron para entender que estaba disfrazado de payaso”, describió la mujer.

Asustada, se apartó del camino mientras recordaba las bromas de este tipo que alguna vez había visto en Youtube.

Unos segundos después, los dos hombres disfrazados se bajaron del auto con un hacha en la mano y comenzaron a perseguirla. “Me lancé a la carrera por el camino sin mirar para atrás, estaba aterrorizada. Pensé que venían detrás de mí, pero cuando veo hacia atrás ya había bajado por la calle y no podía divisar el auto”, explicó Delia, quien estimó que corrió unos 200 metros para alejarse de sus perseguidores.

Pero el susto no terminó allí para la mujer porque, según contó, los hombres se subieron al vehículo para seguirla. Delia siguió corriendo hasta que dio con la ruta cerca de la pasarela, donde se encontró con su marido.

Delia pidió colaboración para poder identificar a los hombres y hacer la denuncia. “A estos dos idiotas les digo que si los hubiésemos encontrado hoy serían dos idiotas molidos a palos por payasos”, concluyó.

