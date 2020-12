"¿Dónde está la distancia social y el uso de barbijo . Toman la cerveza los dos del mismo vaso", "Qué parte de la pandemia no entienden...sin barbijo?", "Cuando estén cerca de alguien que no es de su grupo, por respeto y cuidados, usen barbijos", escribieron algunos internautas en el Instagram de Marley.

Polémica y críticas por la visita de Marley y Lizy a La Angostura

Marley y Lizy también fueron cuestionados por su sentido del humor y por no hacer hincapié en las bellezas patagónicas. "Están mal educados, cancheros, subestiman y se ríen mucho de la gente", "Le toman el pelo a esta gente que les abre las puertas de su hogar", "Qué desperdicio que no promocionen un lugar como debe ser. Qué país generoso", "Mucha pavada, muestren los lugares", "Dejen explicar bien a la gente de los lugares. Si no, parece que se burlan de ellos", "Es una lástima que no aprovechen para mostrar lo hermoso de la Patagonia", "Muchas boludeses, no muestran los hermosos paisajes. Mucha publicidad y poco programa. Encima son irrespetuosos con los guías", "Desilusión, con lo lindo que es Neuquén. El turismo necesita promoción y más ahora! Marley cuando ibas al exterior conocías y explicabas todo, y ahora poca onda", manifestaron indignados otros seguidores del envío.