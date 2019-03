"Hay una persona convocada para un trabajo y su pareja no quiere que lo haga. Parece que manda en la pareja y le pidió que no lo haga. Tiene miedo del contexto. Le prohíbe ir, bah, le sugiere… Ya dijo no y perdió un trabajo”, precisó.

“Llamaron de la producción y le dijeron ‘¿querés bailar con tal persona?’ y dijo ‘no’. Le propusieron otra figura, y dijo que no. Tercer intento, todas buenas opciones, y dijo ‘voy a chequear...’”, relató De Brito.

“Lo chequeaba con su pareja. La última opción había sido Silvina Escudero. Cuando fue y chequeó, le dijeron que no. El que no va a estar en el Bailando es Mauro Caiazza porqueJimena Barón no quiere que baile. Se lo dijo a la producción", aseguró el también jurado del certamen de Marcelo Tinelli.

Indignada, Yanina Latorre criticó la actitud que habría tenido la actriz. “¿Pero Jimena Barón no es de avanzada, feminista, pañuelo verde, muestro el culo, cabeza abierta?”, lanzó la panelista.

Ante la repercusión de las palabras de De Brito, Barón acudió a las redes para hacer su descargo.

Embed Oh Dios...que yo no “dejo” que mi novio que? Qué no lo “dejo” bailar???Cuando dejarán de hablar tanta cacona? Es mi novio no es mi caniche toy, no digan pelotudeces!

El sabrá que laburos hacer y tendrá sus motivos personales.

Somos una pareja libre y muy feliz. Graciela ♥️ — ᒎ (@baronjimena) 25 de marzo de 2019

La actriz también replicó un tuit de Caizza desmintiendo la versión de De Brito.

Embed De todos modos podríamos aprovechar esta situación para regularizar tus salidas a la milonga. Que yo te dé libertad y me quede babeando la almohada no te da derecho a ir a lustrar el ganso hasta cualquier hora, no te parece? Te vas al joraca

La comida no se negocia JAMÁS ✋ https://t.co/Gea1gk64Hf — ᒎ (@baronjimena) 25 de marzo de 2019

Jimena y Mauro comenzaron a salir el año pasado, tiempo después de que arrancara el Bailando y que la actriz cortara con Ramiro Romero, a quien conoció en el set de filmanción del filmEl Potro, lo mejor del amor.

