Polémico y repudiado en las redes

Andrés Calamaro se convirtió en tendencia en Twitter al protagonizar un duro cruce con Gabriela Cerruti, diputada del kirchnerismo. Todo comenzó porque el cantante avaló el accionar del esposo de la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo, al atropellar a dos motociclistas que ella asegura la habían asaltado. El músico posteó “pues sí” como respuesta a lo que fue la opinión de Carlos Maslatón: “Carolina, actuaste muy bien contra los motochorros. No soy macrista, pero apoyo tu accionar en esta materia y te deseo todo lo mejor”. Ante el comentario del Salmón, Cerruti dejó una pregunta: “Hace años que una pregunta clásica en reencuentro de viejos amigos es ¿Qué le pasó a Lanata?. Es tiempo que se renueve por ¿Qué le pasó a Calamaro?”. Y Calamaro salió a responderle: “Gabriela, me conocés muy bien y sabés cómo pienso porque siempre pensé las mismas cosas. Soy inorgánico y mi propio El Jefe. Tengo una cuenta anónima para reírme en las redes que son una cloaca alquilada. Un beso”. Pero Cerruti siguió con lo que fue el cruce: “Te conozco muy bien y te quiero desde el recuerdo y la memoria. No dejan de desconcertarme algunas ideas ahora que no reconozco. Abrazo grande”. “Mis ideas están contrastadas como siempre, como cuando las hablaba contigo. Soy opositor en España, imparcial en Argentina. Nada del otro mundo. Odio los impuestos a los músicos porque son criminales, eso es todo”, cerró el artista.