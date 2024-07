Acusaron a los ladrones y el empleado infiel de la harinera por el violento robo

De esta manera avanzaron las pesquisas a lo largo de las últimas semanas, durante las cuales se habría establecido no solo la posible identidad de los violentos delincuentes, sino que además estos habrían contado con una complicidad clave: la del empleado infiel.

Es que se investiga al empleado con buzo celeste que sale detrás del mostrador mirando su celular antes de que ocurra el robo como el "entregador" que facilitó la maniobra. Luego de quedarse unos minutos parado junto a la puerta, deja el comercio, apenas segundos antes de la llegada de los agresores. Su conducta hace creer que avisó a los delincuentes sobre el momento perfecto para actuar y así fue acusado (ver subtítulo).

Violento robo a distribuidora de harina.mp4

Primeros allanamientos

Con el análisis de estos videos y otras tareas investigativas, los investigadores llegaron el sábado pasado a varios domicilios sospechosos en los barrios Ruca Antú, Islas Malvinas, Toma El Trébol, Cuenca XV, Toma Jerusalén y en la calle Soufal, que se allanaron desde primera hora.

Allí, se logró la demora de cuatro hombres de entre 25 y 62 años. Además, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos cuatro proyectiles calibre 38, más de 600 gramos de marihuana y 17 gramos de cocaína. También se incautaron un aire comprimido, una réplica de fusil de asalto, ropa que los sospechosos habrían usado al momento del robo y 669.800 pesos en efectivo.

Asimismo, se recuperaron varios teléfonos celulares y un arma de fuego de fabricación casera (tumbera). También se secuestró el vehículo Fiat Palio Adventure, presuntamente utilizado en el robo.

Los investigados formarían parte de una banda dedicada a robos de esta naturaleza y al narcomenudeo y se identificarían como "Los Monitos".

allanamiento robo harinera (1).jpg

Tres acusados

Finalmente, LMNeuquén pudo conocer que la fiscalía de Robos y Hurtos le formuló cargos a tres personas en horas del domingo: a los dos presuntos ladrones y al señalado como el "empleado infiel".

Según la teoría que presentó la fiscalía, ese 5 de julio, los sospechosos ingresaron al comercio "Jog Productos" y "previo simular una compra, se taparon sus caras, y exhibiendo un arma de fuego tipo pistola de color negra y amenazando con utilizarla, increparon a los empleados exigiéndoles reiteradamente '¿Dónde está la plata?', revolvieron el lugar y luego encerraron al dueño y dos empleados en una sala que está al fondo del local".

Siguiendo los relatos de las víctimas -ya que no todo se aprecia en el video de seguridad-, el dueño fue arrojado al piso, momento en que uno de los ladrones le puso un pie en el cuello para amedrentarlo. "Pegale un tiro al viejo ese", le habría manifestado el otro imputado a quien tenía sujeto al comerciante.

SFP Ciudad Judicial justica fiscalia juez abogad audiencia MPF (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Finalmente, ambos se dieron a la fuga en poder de 130 mil pesos que tomaron de la caja registradora, manifestándole a una de las víctimas: "No salgas y no grites porque si no te tiro". También se llevaron celulares, documentos, tarjetas, llaves de las casas y autos de todas las víctimas, mochilas, entre otros objetos.

La huida se concretó en un auto Fiat Palio Adventure color verde, que los esperaba en marcha cerca del local.

Por todo esto, los imputados identificados como los ladrones fueron acusados como coautores del delito de robo agravado por el uso de arma, cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse.

Con respecto al "empleado infiel", la fiscalía sostiene que brindó información crucial para la comisión del hecho a los delincuentes. Puntualmente, les habría contado que el propietario del local llevaba dinero por la venta de una camioneta, por lo que se comunicó con ellos en los instantes previos al golpe y luego salió del comercio y les hizo una seña para que pongan en marcha su plan.

Por esto, se lo acusó como partícipe necesario del delito.

Los tres acusados quedaron con prisión domiciliaria.