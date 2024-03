Alerta estafa: advierten que en la comarca se registra una nueva modalidad

A la víctima, a quien convencieron de que debía dinero de patente, le robaron 390 mil pesos. Ocurrió en Cutral Co.

Policía de Cutral Co y Plaza Huincul advierte por el inicio de una posible nueva modalidad de estafa. Un vecino de la comarca recibió un llamado de un estafador que le hizo creer que tenía una deuda de patente y luego pasó a retirar el dinero de pago por la casa de la víctima.

No obstante, la estafa en esta oportunidad no fue cometida virtualmente, sino que en el ida y vuelta con el estafador, la víctima mencionó que tenía ahorros en efectivo en su casa con los cuales podía abonar la deuda. Al recibir esta información, el estafador no lo dudo y se ofreció para enviar a alguien para acercarse a retirar el dinero.

Se trata del típico "cuento del tío", aunque en este caso la historia clave del engaño fue distinta.

Así, el estafador recibió los 390 mil pesos que entregó el vecino, completamente convencido de que estaba saldando una deuda.

Se estima que finalmente fue algún familiar que terminó alertando a la víctima de lo ocurrido, aunque ya era demasiado tarde.

ciberdelito estafa telefonica

La Policía ya recibió la denuncia, secuestraron el teléfono del denunciante para peritarlo y obtener información de la persona con quien habló y además, se releva el sector donde se ubica la vivienda del damnificado en busca de cámaras que puedan aportar indicios de quien se acercó a retirar el dinero.

Días atrás, una mujer de Neuquén capital resultó también víctima, aunque de una estafa virtual, luego de contactarse con un hombre que se encontraba interesado en comprarle una cinta caminadora que ella ofrecía a través de Facebook. Como ha ocurrido en incontables casos en toda la provincia, el estafador le hizo creer que le había transferido dinero de más, lo que llevó a que luego sea contactada por un falso empleado bancario que inició las "gestiones" para devolver el dinero.

Bajo ese engaño, se metió en su cuenta de homebanking, le robó el dinero que tenía y luego generó préstamos inmediatos, cuyo dinero también transfirió, dejándola con una deuda de 16 millones de pesos.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas virtuales:

*No comercializar ningún bien a través de redes sociales

*No enviar dinero a personas desconocidas sin ver el producto a adquirir

*No operar en home banking, cajero automático o cualquier billetera virtual bajo las instrucciones de un tercero desconocido, aunque éste manifieste ser un empleado bancario o de una entidad crediticia

*No brindar información sensible como contraseñas, códigos de ingreso o respuestas a preguntas de seguridad que permitan acceder a cuentas de nuestra propiedad

*No hacer clic en enlaces externos cuyo origen desconocemos

*En caso de ser beneficiados de algún premio, no se exigirá una transferencia previa de dinero para recibirlo. Ignorar este pedido

*Hacer caso omiso de mails recibidos de presuntas entidades emisoras de tarjetas de crédito que pidan información para desbloquear nuestra cuenta ni completar formularios con datos. Ante cualquier duda, comunicarse con la empresa en cuestión a través de sus canales oficiales para verificar la información.