Cansados de los robos, los vecinos de Alta Barda se organizan: "Tienen una violencia terrible"

"Este barrio se caracterizaba por ser tranquilo, somos la mayoría gente grande y no merecemos haber perdido esa calidad de vida que teníamos por falta de coordinación de quienes son los responsables de garantizarnos la seguridad", aseguró Libio Alveal, ex comisario mayor que vive en el barrio y forma parte de la comisión vecinal.

Cansados de los constantes robos, decidieron no quedarse de brazos cruzados y comenzaron a organizarse con las pocas herramientas que cuentan. Por eso ahora armaron grupos de WhatsApp y conformaron alertas tempranas para poder alertar a la policía y que intervengan lo más rápido posible.

"Nosotros no vamos a salir a detener a las personas que cometen delitos, nuestra intención es poder coordinar con la comisaría cuarta y llegar a las autoridades que tienen la posibilidad de dar mayores recursos para brindar una mayor seguridad", precisó en diálogo con LU5.

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA.webp

Alveal detalló que se han registrado diferentes tipos de robos, y lamentablemente se repiten casi todos los días. "Se roban hasta las mangueras de los patios, antes entraban a los patios de las casas donde no había paredones, pero no los frena a nadie y ahora hasta saltan paredones de hasta 2,5 metros de altura".

Pero eso no es todo, también rompen los cercos perimetrales y se han apropiado de motos, bicicletas. "Todos con una violencia terrible, no tienen ningún problema de enfrentar a los vecinos para poder apoderarse de un celular o cualquier elemento de valor", afirmó.

Por último, pidió a las autoridades encargadas de la seguridad en el barrio que tomen cartas en el asunto antes de que pase a mayores. "Hay algo grave y esto no va a terminar hasta que no finalice lo que se llama la puerta giratoria, las personas que cometen delitos en Alta Barda son personas conocidas por la policía y la fiscalía, pero el problema es que no ponen en marcha las nuevas herramientas que tienen como juicio directo cuando hay flagrancia, estas personas han sido demoradas en esas circunstancias y no han hecho ni un juicio", apuntó.

Neuquén, una de las provincias con más robos en el país

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional dio a conocer las estadísticas de robos cometidos en 2024 en Argentina, donde la provincia de Buenos Aires registró la mayor cantidad de hechos denunciados, un total de 128.477.

Le sigue Córdoba con 1787, en tercer lugar se posicionó Mendoza con 1564, seguida por San Juan con 1545 robos y luego aparece Neuquén en el quinto lugar, con 1355 robos.

Todas estas provincias junto a Santiago del Estero, Salta y Santa Fe encuentran por encima del total en el país.