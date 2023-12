Un comerciante, de 23 años, sufrió el saqueo de su forrajería en la localidad de Centenario y las pérdidas superan los 400 mil pesos . Ante esto, el joven dijo que no tiene como reponer lo robado, por lo que tendrá que ponerse a hacer “changas” para comenzar a abastecerse de a poco.

A esto sumó: “Yo entro a las 9:30 a trabajar al local y la gente de la zona me dijo que de 8 a 8:30 se estacionaron dos autos afuera y cargaron las bolsas y se fueron. Eligieron el alimento más caro porque era de marcas Premium. Me robaron al menos 14 bolsas”. Cada bolsa de alimento de 20 kilos tiene un costo aproximado de 30 mil pesos, por lo que el valor robado se estima que es superior a 400 mil pesos.

Además, para poder entrar al comercio, los delincuentes rompieron los portones. “Sacaron (las puertas) del lugar, así que tuve que llamar a un herrero para que lo arregle, sin contar con que dieron vuelta todo el local”, contó.

Pese a haberle hecho un perjuicio económico sumamente importante, Matías dijo que no le habían robado ninguno de los elementos electrónicos que tenía en el local. “Estaba la computadora, un posnet, un parlante y no se llevaron nada de eso. No sé si habrá sido por una cuestión de tiempo”, observó.

El robo afectó a su primer emprendimiento

Matías explicó que la forrajería es su primer emprendimiento. “Mi familia me estaba ayudando para que pudiera ir creciendo de a poco, le había invertido todos mis ahorros. Había abierto hacía solo dos semanas”, aseguró.

De este modo, se quedó con muy pocas cosas y casi sin efectivo para reponer lo robado. “Voy a tener que salir a hacer changas para poder empezar a juntar plata y empezar a comprar de a poco”, dijo.

En tanto, los vecinos le ofrecieron los registros de sus cámaras de seguridad para intentar dar con los delincuentes.