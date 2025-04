Comienza el juicio contra el camionero que chocó y mató en la Ruta 40: "Esperamos que pague"

Por su parte, el fiscal Adrián De Lillo y los representantes de la querella se opusieron al otorgamiento de la probation y por ello Pombo desestimó el pedido de la defensa y elevó la causa a juicio.

Ese debate comenzará el próximo martes 22 de abril y se realizará en el Centro de Convenciones de la ciudad de Villa La Angostura.

Villa La Angostura centro de convenciones

El dolor de la familia

"A uno le va quedando poca esperanza, nada te va a devolver a tu hija, pero lo que esperamos es que se pueda hacer justicia y que pague", sostuvo en diálogo con La Angostura Digital Yamila Legarreta, la mamá de Martina Linares, la niña que murió en el accidente junto a su papá Lisandro, además de su tío Ezequiel y su primo Taiel.

Consultada sobre sus expectativas dijo que espera una pena ejemplar: "La lucha que uno hace día a día, que tenga un sentido, más allá de dejar un mensaje a la gente de la responsabilidad al volante; son dos segundos, se puede arruinar una familia completa y uno mismo arruinarse la vida".

Esta semana se realizó una audiencia previa en la que la defensa dio a conocer que el camionero había recibido agresiones, pero la familia Linares negó ser la responsable.

Víctimas fatales La Angostura.jpeg

"Fui yo cuando me acerqué a su domicilio, solamente para dejar prueba que no estaba en el domicilio fijado y lo tomó como agresión, subí el video a las redes, se ve clarito que lo tengo cara a cara y no se lo agredió en ningún momento”, sostuvo Yamila, quien además aseguró que el acusado "anda caminando en la calle".

"La gente lo tiene visto, si le dicen cosas, no está a mi alcance, se le reforzó la seguridad para que pueda estar tranquilo. Si en 10 meses no hicimos nada en contra de él, no lo vamos hacer, no somos así, solamente esperamos una respuesta de la justicia y que pague”, cerró.

El choque fatal

El siniestro ocurrió el 1 de junio de 2024 a la altura del kilómetro 2173 de la traza nacional, cuando el conductor del camión -proveniente de Brasil y con dirección a San Carlos de Bariloche- circulaba en el vehículo Mercedes Benz con sentido oeste-este y por el carril opuesto lo hacía la familia Linares, a bordo de una Fiat Strada.

El fiscal De Lillo sostuvo que Da Silva “manejó el vehículo automotor bajo su mando en forma imprudente y antirreglamentaria, al no haber observado el cuidado y prevención necesaria, a raíz de lo cual generó un choque con otro vehículo”.

Se presume que el choque se habría generado porque el camionero no respetó la doble línea amarilla existente en la calzada, cuyo significado es la prohibición de traspaso de carril. En esas circunstancias, el conductor “creó un riesgo no permitido cuando maniobró en forma antirreglamentaria, al no respetar las señales de tránsito y desobedecer la obligatoriedad del señalamiento horizontal de doble línea amarilla existente en la calzada”.

choque- RUTA 40- VLA-.jpg

El fiscal precisó que, de ese modo, el acusado “concretó una maniobra hacia su izquierda, generando su ingresó al carril contrario de la Ruta 40, invadiendo de esta manera el espacio de circulación la camioneta que circulaba en sentido contrario”.

Por todo esto, el camionero fue acusado como autor del delito de homicidio culposo por la conduccción imprudente de un vehículo, agravado por la cantidad de víctimas fatales.

De Lillo calificó el hecho atribuido a Da Silva como homicidio culposo, producido por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por el número de víctimas fatales. Adelantó que la pretensión de la fiscalía es lograr una condena en el juicio superior a los tres años de prisión para el imputado.