Cómo es la comisaría a la que irá el acusado por el abuso de Silvia Cabañares

Cabe recordar que el detenido es uno de los cinco jóvenes que fueron acusados por abusar de Cabañares en Neuquén en mayo del 2023, identificado como L.E.J. La fiscalía recién llegó a ellos cuatro meses después , luego del femicidio de la mujer y ya sin posibilidad de ampliar su denuncia inicial. No obstante, el femicidio se investiga en Río Negro, dado que Silvia apareció asesinada en Balsa Las Perlas y no se ha encontrado conexión entre la violación y el crimen.

El sábado pasado, en medio de una audiencia que estuvo a cargo del juez de garantías Gustavo Ravizzoli, se desató la polémica cuando el juez, atinadamente, otorgó la domiciliaria a uno de los acusados tras escuchar el espanto.

Es que el día anterior, el magistrado tomó conocimiento del pedido del defensor del detenido, José Maitini, quien argumentó hasta con imágenes las pésimas condiciones de detención en la alcaidía de la Comisaría 17 del barrio La Sirena.

Allí duermen tres detenidos en el suelo en condiciones de hacinamiento, por ese motivo, el juez solicitó al responsable de servicio penitenciario buscar una alternativa, en un plazo de 24 horas, para derivar al detenido a otra unidad.

Lamentablemente, desde la Policía debieron admitir que no tenían alternativa, advirtiendo que tienen todas las alcaidías saturadas. Para ilustrar, se informó que el cupo total para alojados en comisarías (que no deberían recibir condenados) es de 72 plazas y actualmente hay alrededor de 108 personas detenidas.

Silvia Cabañares.jpg

Es que, cabe recordar, desde que se dictaminó el cierre preventivo de las cárceles en noviembre de 2022, por el hacinamiento, ya nadie puede ingresar. Esto hace que se acumulen personas condenadas en las comisarías, que junto a los procesados y contraventores que habitualmente son ingresados, hace rápidamente incrementar esa cifra y también empeorar la situación de encierro.

Ante la encrucijada, el juez de garantías Gustavo Ravizzoli optó por una resolución salomónica y ante la imposibilidad de una reubicación y teniendo por probado el domicilio idóneo para ello, el juez dictó la prisión domiciliaria con custodia permanente de la Policía y la implementación de una tobillera electrónica.

Revisión revocó la prisión domiciliaria

La fiscalía rápidamente requirió la revisión de esta decisión ante un nuevo tribunal, que se reunió este martes y estuvo integrado por los magistrados Carolina García, Juan Pablo Encina y Lucas Yancarelli.

El fiscal del caso Manuel Islas pidió que el imputado vuelva a una comisaría y argumentó que sigue vigente el peligro de fuga. Además, requirió que si no se dan las condiciones de detención en la I Circunscripción, que se cumpla la medida en una unidad del interior de la provincia.

Lo cierto es que, como ya dijimos, no hay penal ni comisaría posible en toda la provincia que hoy cuente con las condiciones de habitabilidad mínimas para alojar a más personas. De hecho, todas ya superan la cantidad de detenidos que deberían tener para asegurar su comodidad y bienestar. Estos son datos con los que cuenta el Ministerio Público de la Defensa y ha hecho saber en reiteradas ocasiones.

SFP Ciudad Judicial.jpg Sebastián Fariña Petersen

También hemos visto los resultados de apilar a los detenidos en alcaidías: en lo que va del año se registraron dos importantes fugas (de la Tercera y la 46 en Plottier) y los conflictos internos e intentos de motín también son frecuentes.

Más allá de eso, el tribunal revisor dio vuelta el fallo de Ravizzoli, revocó la domiciliaria y ratificó la prisión preventiva para el acusado en una unidad del interior de la provincia.

La elegida para esto fue la Comisaría 48 de Zapala, una unidad originalmente pensada solo para contraventores; es decir, demorados que están de paso y que no se quedarían más de 48 horas.

Cómo es la Comisaría 48

La comisaría zapalina cuenta con tres celdas que originalmente fueron pensadas para alojar contraventores, es decir, personas por muy cortos períodos de tiempo. Lo opuesto a lo que implica una prisión preventiva de dos meses.

Sin embargo, ante la inexistencia de otros espacios para ello, es la única comisaría que aloja detenidos en prisión preventiva en toda la III Circunscripción (Zapala y alrededores).

Las medidas de las celdas no cumplen con las recomendadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT). Además, no todas ellas poseen cama.

Cada una posee una letrina, en el mismo ambiente del dormitorio, sin división ni resguardo de la intimidad; sin agua caliente y con calefacción determinada como "insuficiente" por los propios internos. Aunque ingresa algo de luz natural por una pequeña ventana en cada celda, no hay patio ni espacios comunes para recreación de los detenidos. Tampoco hay un espacio destinado a las visitas íntimas. Es que, cabe reiterar, no es una comisaría construida para procesados ni condenados.

Todos estos datos que consiguió LMNeuquén fueron relevados por el Ministerio Público de la Defensa en los últimos meses, que al momento de la inspección encontró a cinco personas conviviendo en ese espacio de solo tres celdas.

Además, cabe resaltar que los jueces no tuvieron en cuenta que la comisaría se encuentra a casi 200 kilómetros de distancia del centro de vida del imputado, en Neuquén capital, de modo que es muy posible que su familia no lo pueda visitar ni acercarle elementos de higiene (que la comisaría no provee) o comida.