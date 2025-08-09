¿Cómo sigue el motociclista accidentado que fue derivado a Neuquén?

Se trata de un joven de 29 años domiciliado en Cutral Co. Su moto y el auto que chocó quedaron secuestrados.

Luego de la preocupación y la cadena de oración que se inició por un joven motociclista de Cutral Co que debió ser trasladado a la capital neuquina tras accidentarse en la comarca, se conocieron detalles de su cuadro de salud. Qué informó la Policía.

Cabe recordar que el accidente tuvo lugar el jueves por la noche, en la intersección de calles San José y Belardez. Por allí circulaba un hombre a bordo de un Chevrolet Corsa con sentido sur-norte por calle San José, mientras que el motociclista que resultó herido se trasladaba por Belardez de oeste a este.

Al llegar a la intersección, se dio la colisión entre ambos, con el motociclista impactando la parte trasera del auto, según determinaron las primeras pericias. Claramente, ninguno de los dos conductores frenó y aunque Barrientos indicó que el motociclista tenía la prioridad de paso porque iba a la derecha del otro conductor, la forma en que lo impactó indicaría que el auto ya se encontraba cruzando la unión de calles, por lo que es posible que el motociclista no lo haya advertido.

san jose y belardez cutral co

El conductor permaneció en el lugar al igual que un testigo ocasional, quienes llamaron a Policía y a una ambulancia, que trasladó de urgencia al joven motociclista de 29 años al Hospital Complejidad VI de Cutral Co tras comprobarse que había sufrido lesiones considerables. Barrientos confió que estas heridas fueron principalmente en su cabeza, ya que el herido circulaba sin casco. En tanto, el conductor del Corsa estaba ileso.

Más tarde, el motociclista debió ser derivado al Hospital Castro Rendón de la capital neuquina por la gravedad de su cuadro, aunque, de acuerdo al parte médico que recibió la Policía el viernes por la tarde, más allá de la gravedad de las lesiones que sufrió, "el paciente está estable, consciente y compensado". Así informó el comisario Marcelo Barrientos, de Tránsito Cutral Co y Plaza Huincul, a LMN.

Se analiza el choque

Los peritos accidentológicos realizaron las diligencias de rigor en el lugar y los efectivos de Tránsito secuestraron ambos vehículos mientras se investiga lo ocurrido y se aguarda la evolución del joven.

Además, Barrientos indicó que se le tomó declaración al testigo presencial y se pidió el relevamiento de cámaras de seguridad del sector para observar bien la dinámica del hecho. Por último, se le dio intervención a la fiscal de turno.

De acuerdo a trascendidos, el joven herido sería de apellido Zúñiga. Barrientos confirmó que ambos protagonistas están domiciliados en Cutral Co.

El miércoles por la mañana sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del ingreso a las canchas de tenis y pádel ubicadas a escasos metros de la calle Mastrocola, en la ciudad de Cipolletti, otro motociclista resultó herido tras chocar contra un auto.

Según informaron fuentes policiales a LM Cipolletti, el siniestro se produjo cuando una mujer de 24 años, que conducía un vehículo Volkswagen Virtus, intentó ingresar al predio deportivo descendiendo a la banquina y cruzando la ruta de norte a sur. La joven, oriunda de Allen, circulaba en sentido Fernández Oro - Cipolletti por la Ruta 65.

Testigos y personal interviniente detallaron que otros vehículos que transitaban por el mismo sentido cedieron el paso a la conductora para permitirle realizar el cruce. Sin embargo, en ese momento, un motociclista que venía por el carril contrario, sentido Cipolletti - Fernández Oro, no advirtió la maniobra e impactó contra el lateral derecho del Virtus. El motociclista no sufrió lesiones graves.