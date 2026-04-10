Condena para un joven que cometió dos homicidios de adolescente: qué pena le dictaron

Un tribunal de juicio dictó la pena esta semana. Se trata de homicidios perpetrados en 2023.

Un joven que cometió dos homicidios de adolescente fue finalmente condenado a una pena efectiva de prisión. Se trata del medio hermano de otra conocida delincuente , ya con varias condenas en su haber.

La sentencia fue emitida el jueves por el tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Balderrama, Diego Chavarría Ruiz y la jueza Leticia Lorenzo, tras el juicio de cesura que se realizó porque el imputado cumplió la mayoría de edad.

Es que el asesino, cuya identidad no ha sido difundida por tratarse de hechos cometidos cuando era adolescente, cometió dos homicidios por los cuales fue condenado.

Lo mató para quedarse con la moto

El primero de los hechos ocurrió en febrero de 2023 y tuvo como víctima a Leandro Antiñir, un joven del barrio Villa Ceferino quien había ido a comprar una moto.

Dentro de lo que se pudo conocer del hecho, ocurrió en una plaza en circunstancias de la transacción. Con algo de dinero de por medio, la idea de Antiñir era cambiar su moto por otra.

"Aparentemente, hubo un previo acuerdo para un encuentro a una plaza. Va la víctima, se encuentra con estas personas. La intención era canjear la moto y efectivamente se produce el cambio de las motos. Pero a cuatro o cinco cuadras se encuentra con estas personas nuevamente, quienes lo despojan de la moto y lo ultiman con un disparo de arma de fuego", informó horas después del homicidio el comisario Néstor Castillo.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera Agentes de la Comisaría Tercera encabezaron los procedimientos por vehículos robados.

Integrantes de la familia Antiñir, entre 3 y 4 horas después del homicidio, luego de que realizaran los trámites de rigor en la Comisaría Tercera, observaron a un joven circulando en la moto de la víctima. En ese momento, se inició una intensa persecución "que terminó en Cerro Bandera y (Gobernador Francisco) Denis, cuando el joven impacta contra otro vehículo y es detenido por los propios familiares del joven asesinado", confió Castillo.

El sospechoso fue reducido en el lugar hasta que llegó personal policial que resolvió su traslado a la comisaría. Allí lo identificaron y constataron que tenía 17 años de edad, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de Delitos Juveniles.

Segundo strike

El segundo homicidio, el entonces adolescente lo cometió en complicidad con otra conocida delincuente, quien también es su media hermana: Jésica Soazo. Tuvo como víctima a Sebastián Sandoval (23) y fue perpetrado en octubre de ese mismo año.

En este caso, el móvil habría sido una enemistad entre familias, que llevó al crimen como un ajuste de cuentas.

Los dos hermanos se dirigieron en moto hasta donde la víctima estaba con unos amigos en la vereda. Al llegar, el menor descendió de la moto, efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza de la víctima causándole la muerte inmediata. Luego, subió a la moto que conducía Jésica y huyeron del lugar raudamente.

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La mujer fue condenada en noviembre de 2024 por su participación en el hecho a una pena de 11 años de prisión efectiva, la que cumple actualmente en la U16.

Debate sobre la pena

De esta manera, la fiscalía calificó ambos hechos atribuidos al joven como homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego (cuya víctima fue Sandoval) y homicidio agravado en ocasión de robo (cuya víctima fue Antiñir). También se le sumó una tentativa de robo.

Por estos delitos, la pena mínima que establece el Código Penal en casos en que el autor sea menor de 18 años y mayor de 16, es de 6 años y 7 meses de prisión. La fiscalía había solicitado una pena de 10 años de prisión efectiva, considerando no sólo la pluralidad y la gravedad de los delitos, sino también una adhesión parcial al tratamiento de libertad asistida por parte del imputado.

La querella en representación de las familias de las víctimas adhirió a las consideraciones de la fiscalía y solicitó una pena de 15 años, mientras que la defensa solicitó la absolución del joven valorando el proceso positivo durante su tratamiento de libertad asistida.

Finalmente, el tribunal de juicio dictó una pena de 9 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos.

juicio menor homicidio

El tribunal evaluó el fin resocializador de la pena y al mismo tiempo la necesidad de dar una respuesta a las víctimas, sabiendo que en casos como el presente no hay pena que pueda llegar a reparar el daño causado.

Como agravantes se consideró la reiteración de delitos, la naturaleza de la acción al ser el autor material de efectuar los disparos con un arma de 9mm (considerada como arma de guerra) contra personas indefensas y desprevenidas en cada uno de los dos hechos, poniendo en riesgo también a otras personas en el caso de Sandoval y valorando que ambas víctimas eran personas jóvenes.

También los jueces consideraron que el tratamiento de libertad asistida no fue satisfactorio, ya que la intensidad de los hechos y el método de intervención por el equipo que acompañó al joven no fue el adecuado y se basó exclusivamente en el testimonio del propio joven a partir de entrevistas semanales o quincenales y sin intervenir en campo para corroborar si efectivamente se desarrolló un cambio real y certero en la vida del imputado.

Como principales elementos atenuantes a considerar para evaluar el monto de la pena, el tribunal tuvo en cuenta el reconocimiento por parte del joven de ser el autor de los delitos y la ausencia de antecedentes penales.