Cutral Co: lo balearon en las dos piernas, pero evitó la denuncia

En la guardia del hospital de Cutral Co fue asistido el joven baleado

La violencia en la región parece no tener límites y se vislumbra en cada vez más sucesos. Un joven de apenas 18 años fue brutalmente baleado en ambas piernas, en circunstancias que se investigan de oficio, dado que la víctima se negó a denunciar y aportar detalles a la Policía para dar con sus agresores.

Según informaron medios de la comarca, el hecho ocurrió alrededor de las 15 del jueves, en inmediaciones de calles Güemes y Marcelo Berbel. Allí habría sufrido el ataque el joven de 18 años, aunque no se tienen detalles de la secuencia.

Otra persona lo trasladó en un auto particular de urgencia hasta el Hospital Complejidad VI, donde fue admitido y revisado por los médicos, que constataron que había recibido dos impactos de bala en cada pierna .

Producto de esto, habría sufrido una doble fractura de tibia y peroné y debió ser intervenido quirúrgicamente.

El comisario Marcos Mazzone confirmó a LMNeuquén el hecho y afirmó que el joven estuvo consciente en todo momento. Todos los plomos tenían orificio de entrada y salida por lo que, sumado a la rápida intervención, ya se pudo poner al herido fuera de peligro.

Cutral Co Comisaria 15 del Barrio Pampa (2).jpg Claudio Espinoza

Los efectivos tomaron conocimiento del hecho a raíz de la internación y acudieron de inmediato para conocer lo ocurrido, pero al momento de la entrevista "no aportó ningún tipo de datos, no desea radicar escrito judicial y no colaboró con la instrucción policial", detalló Mazzone. Además, confirmó que la víctima posee antecedentes.

No obstante esto, la Brigada de Comisaría 15 ya inició una investigación de oficio por tratarse de un hecho de suma gravedad, de modo que la causa ya pasó también a manos de la fiscalía local. Los investigadores buscan registros fílmicos y testimonios que puedan echar luz sobre lo ocurrido.

Dadas las características del hecho, la negativa de la víctima a aportar detalles y los antecedentes que posee, no sería errado pensar que el móvil detrás de la agresión podría ser un ajuste de cuentas o al menos una advertencia para el joven.

El horario en que todo ocurrió es inusual, dado que los atacantes se arriesgaron a ser vistos por más personas, que incluso podrían haber resultado heridas sin tener nada que ver con el conflicto.

Conocido delincuente fue baleado y apuñalado

En septiembre, un conocido delincuente de la comarca petrolera resultó baleado y apuñalado, heridas por las cuales debió ser internado en el Hospital zonal de Cutral Co. La Policía investiga si se trató de un ajuste de cuentas o de una riña tras un intento de robo.

El comisario Héctor Pérez, subdirector de Seguridad Interior Cutral Co-Plaza Huincul, informó en ese entonces que la víctima fue un joven de 22 años quien “es del ambiente delictivo” y que fue llevado al Hospital por un motorista que “lo dejó en el lugar y se retiró”.

Al mismo tiempo, advirtió que: “Lo único que manifestó es que se encontraba en el sector de Otaño de Plaza Huincul”. En este contexto, señaló que “no se sabe si fue víctima de un ajuste de cuenta o una riña, porque tenía una estocada de un arma blanca en la axila izquierda”. Al respecto, comunicó que la Policía fue anoticiada de su ingreso al centro de salud a eso de las 4:20.

MEDIDA OK hospital de Cutral Co

En cuanto a las lesiones, el comisario detalló que el joven: “Tenía un impacto de bala en la zona lumbar”. En línea con esto, precisó que según constató tanto el médico de guardia como el médico policial: “El plomo estaría alojado en el estómago”.

A su vez, remarcó que el joven también había recibido una apuñalada “en la zona de la axila izquierda”, pero que el corte fue rápidamente saturado por el personal médico y esto no comprometió su cuadro.