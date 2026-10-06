Una imagen exclusiva de un festejo íntimo expone la cruda realidad detrás del asesinato de la pequeña Bakari. Cómo sigue el caso que conmociona desde la cordillera hasta Pomona.

De la felicidad a la tragedia: la dolorosa foto familiar del crimen que sacudió a Villa La Angostura

Una imagen tomada hace más de dos años, obtenida en forma exclusiva por el diario LM Neuquén , da cuenta de un festejo familiar. Allí se ve a los tres protagonistas de un hecho que conmociona a la opinión pública por su ferocidad, por su atrocidad, por esa sensación de no entender qué pasó y qué llevó a un padre a asesinar a su "propia sangre".

Aunque la fiscalía ya dijo que la hipótesis principal es que fue con el solo ánimo de proferir sufrimiento a su madre.

La foto muestra un festejo íntimo. No hacen falta mayores descripciones. Lo que importa es quiénes están: Carlos Arias, Anahí Pino Calvo y Bakari Eluney, con meses de vida en ese entonces. Los tres juntos, en lo que parecía una historia de amor y familia ensamblada. Hoy son los protagonistas de un episodio criminal que dejó a la cordillera neuquina y a toda la provincia en shock.

Una vecina que no olvida su carita

Anahí emprendió un viaje de cientos de kilómetros. No era la primera vez que iba a visitarlo. Carlos, oriundo de Lamarque, se había instalado por trabajo hacía pocos meses en Villa La Angostura. Ella viajaba de forma esporádica con la nena.

Una vecina de Villa La Angostura, Ana Barría, compartió viaje con ellas sin saberlo y contó luego en sus redes sociales lo que fueron esas horas. Venían desde Neuquén el miércoles 30. Llegaron a Bariloche en un colectivo a las 5 de la mañana y tomaron el transporte a la Villa el mismo día a las 8.

"Esa criatura se portó como un ángel todo el camino, a pesar de ser madrugada, ella estaba todo el tiempo despierta y en brazos de su mamá. La última vez que las vi, estaban retirando un bolso azul, de la bodega del micro. La saludé, le dije que se portó como una reina y me fui a mi casa. Nunca voy a olvidar su carita", escribió Ana.

La joven emprendedora de Lamarque y sus dos amores

Anahí tiene 23 años. Es oriunda de Pomona, pero se fue a Lamarque a buscar un mejor futuro. Allí se hizo conocida por su espíritu emprendedor, por ir siempre para adelante.

En sus continuos posteos honraba a su única hija. En mayo de 2024 se presentaba así: "Soy Anahí Pino y soy de Pomona, pero actualmente vivo en Lamarque, tengo 21 años y soy mamá de una beba de 1 año la cual se llama Bakari, de ahí surgió este pequeño emprendimiento llamado Bakari Emprendedora". Se trataba de una tienda virtual multi-rubro.

Ella siempre se refería a Carlos, su marido, y a su hija como sus dos amores.

Anahí no está sola. Tiene una hermana mayor, Belén, dos hermanos varones más chicos - uno en secundaria y otro en primaria - y sus padres, Verónica Calvo, ama de casa, y Carlos Pino, que trabaja en una empresa en Sierra Grande. Es toda esa familia de Pomona, una localidad de apenas 1.100 habitantes en su planta urbana, la que hoy pide y clama por justicia por la pequeña Bakari.

Pomona está convulsionada. Lamarque también, con sus casi 10.000 habitantes. Todos se conocen.

Lo que se investiga y el duelo que no llega a todos lados

El crimen ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 18:30, en una vivienda de la Avenida Siete Lagos. Vecinos alertaron a la Comisaría 28 porque una mujer pedía auxilio. Dentro estaba la niña de 3 años sin vida y el hombre con una grave herida en el cuello.

La joven logró salir y pedir ayuda. Estuvo internada sin lesiones físicas, con asistencia psicológica. El hombre permanece en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con custodia policial, detenido.

Por su parte, el director de Seguridad de la Región Lagos del Sur, comisario mayor Guillermo Alfaro, confirmó en diálogo con LU5 un dato central: no había denuncias ni alertas previas. "Al no ser oriundos de Villa La Angostura se consultó en distintos registros, tanto acá como en Río Negro, y no teníamos ninguna intervención judicial previa, no había situaciones de violencia denunciadas", explicó.

La calificación provisoria es homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a la madre. Un femicidio vinculado. Es lo que comunicó el Ministerio Público Fiscal.

Mientras Villa La Angostura decretó duelo municipal por 48 horas mediante el Decreto 2396/2026, con banderas a media asta, hasta el momento no se conoce que Lamarque ni Pomona hayan hecho lo mismo de forma oficial.

En Pomona, las luces de la sala velatoria están encendidas en señal de espera de los restos de Bakari, para darle un incomprensible adiós ante esta tragedia irreparable.

Al respecto, el fiscal del caso, Adrián De Lillo, informó a LM Neuquén que la autopsia se realizó este lunes a la tarde y que los informes preliminares ya están en curso. Confirmó además que el cuerpo de la víctima ya fue entregado a la familia y que en estas horas estaba siendo trasladado a Pomona, donde quedará en el cementerio local.

El fiscal detalló que el asesino sigue internado en San Martín de los Andes, y estaba comenzando su transición para dejar la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). “El equipo médico le estaba reduciendo la medicación con el objetivo de retirar gradualmente el estado de inconsciencia y permitirle recuperar la lucidez”, expresó.