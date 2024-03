Echaron a un violento de Villa La Angostura para proteger a la víctima

El acusado fijó domicilio en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche y se comprometió a no regresar para evitar la prisión preventiva.

Por este motivo, el asistente letrado Federico Gayos decidió imputar al violento como autor de los delitos de lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género y privación ilegal de la libertad por el hecho. El abogado querellante que representa a la mujer, Cristian Pettorosso, acompañó la figura elegida y además, previo a la audiencia, solicitó que a la víctima se le permita escuchar la audiencia desde una sala contigua para no tener contacto visual con el acusado.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos y dispuso un plazo de cuatro meses para la investigación.

Por otro lado, a la hora de pedir una medida de coerción, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se le impongan al violento dos meses de prisión preventiva, pedido al cual también adhirió el querellante.

No obstante, la defensa pública se opuso a esto y ofreció tras fijar el domicilio del imputado en San Carlos de Bariloche, que este solo se abstenga de regresar a Villa La Angostura, donde la víctima reside junto a sus cuatro hijos.

Finalmente, y tras una prolongada audiencia con varios cuartos intermedios, el juez de garantías resolvió rechazar el pedido de las partes acusadoras, ordenando que se le prohíba al atacante ingresar a Villa La Angostura y teniendo como domicilio el fijado en la localidad rionegrina.

Días atrás, la fiscalía de esa localidad acusó a un efectivo por una violenta agresión a una pareja de motociclistas en las calles del centro.

En una audiencia realizada el pasado viernes, el fiscal Adrián De Lillo, solicitó que se acusara al agente Matías Nicolás Torres de tener cometer "los delitos de lesiones graves y lesiones leves calificadas por su calidad de funcionario público; agregándose otro delito, por violación de los deberes de funcionario público, todo ello, en calidad de autor". Esto basado en las imágenes captadas por una cámara de seguridad.

Por su parte, el abogado querellante Cristian Hugo Pettorosso, defensor del joven agredido, adhirió al pedido fiscal, y además sostuvo que debía sumarse otro punto importante, al considerar que el policía cometió también delito de falsedad ideológica, debido a que le mintió a sus superiores al informar lo sucedido.

El letrado planteó esa teoría del caso con evidencias colectadas desde el propio organismo policial, ya que en de un informe oficial redactado con la versión de Torres, se describen los hechos sucedidos de modo distintos a lo captado por las cámaras de seguridad. Con todo esto, el defensor aseguró que tanto el efectivo agresor como el otro uniformado que lo acompañaba, “dieron una versión de los hechos distinta a los que se pueden ver claramente en las imágenes registradas por la cámara de seguridad instalada en cercanías de la esquina del lugar del impacto”, indicó.

Ante esto, el juez Maximiliano Bagnat, a cargo de la audiencia, decidió formular cargos solo por la teoría del caso que sostuviera la acusación pública. No obstante, el abogado querellante realizó la denuncia penal de falsedad ideológica allí mismo.

Se dispuso un plazo de duración de la investigación penal de dos meses y la prohibición de que el acusado ingrese a Villa la Angostura, así como que también tome cualquier tipo de contacto. Además, tiene prohibido "ejercer actos de violencia, intimidación, amenazas directas o por interpósita persona, redes sociales, y por cualquier otro medio que sea, hacia los jóvenes victimizados y sus familias".

La brutal secuencia registrada en video muestra cómo dos policías cruzaban la Avenida Arrayanes, pero inesperadamente uno de ellos volvió sobre sus pasos para darle un certero golpe a un motociclista en plena marcha. El fuerte impacto provocó que el conductor perdiera la estabilidad e impactara de lleno contra una columna.

"El chico que manejaba la moto es un adolescente de 17 años que iba junto a su novia. Ambos llevaban el casco puesto. No hubo absolutamente ningún motivo para que el efectivo reaccione así. No venían huyendo, ni en fuga, no había sirenas de Policía, nada", aseguró en declaraciones radiales el abogado de la víctima.

El adolescente sufrió fractura de tabique nasal en tres partes y el pie derecho también fracturado en tres partes.