El desesperado testimonio de la familia de Yesica Bustos, la joven de 22 años desaparecida en Neuquén

Un entorno problemático y con adicciones

El padre de la joven comentó que no tenían comunicación diaria con Yesica, pero que conoce que ella estaba en una relación con un chico del barrio Confluencia, que tiene amistades sumergidas en la droga.

“Andaba con un muchacho de Confluencia, que yo no me hablo con esta gente, no me gusta el ambiente de ellos”, señaló y mencionó que esto se debe a que dicho grupo consume drogas y toman alcohol “todo el tiempo”.

Por otra parte, explicó que Yesica no es la primera vez que desaparece, pero que lo preocupante ahora es la cantidad de días sin noticias de ella.

YESICA BUSTOS.jpg

“Ella tiene una vida que es imposible andar buscándola por todos lados, se va y vuelve. Hace su vida”, señaló y enfatizó que: “Siempre se ha escapado”. En este contexto, lamentó que la joven nunca ha escuchado el pedido de sus familiares para que deje esta conducta.

También, a partir de una publicación de la hermana en la red social Facebook, se indicó que Yesica: "Tuvo una nena hace dos meses y hace dos semanas se la sacaron, desde ahí no sabemos nada de ella".

Ahora, el padre pide a la comunidad colaboración en su búsqueda y solicitó que cualquier información sea comunicada a la Policía (101).

Yesica es de tez blanca, cabello oscuro, ojos oscuros, contextura física delgada y 1,72 metros de altura. Además, se informó que al momento de ausentarse vestía un pantalón azul y una campera blanca. En el caso interviene el Juzgado de Familia y la oficina de Violencia.

Sigue la búsqueda de Luciana Muñoz

La búsqueda de Luciana Muñoz lleva 46 días y las autoridades continúan las tareas investigativas con cierto hermetismo. Se están realizando distintas pericias de secuestros realizados y este miércoles al mediodía habrá una audiencia de control de la detención solicitada por la fiscalía.

Luciana Muñoz Luciana Muñoz lleva 46 días desaparecida.

La fiscalía quiere que Maximiliano Avilés, exnovio de Luciana, detenido con prisión domiciliaria por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación, quede detenido prisión preventiva en una alcaidía, pero con todo el sistema carcelario colapsado es complicado. Además, al tratarse de un delito cuya pena es excarcelable, es complejo obtener tal medida.

No obstante, Avilés con sus dichos ha entorpecido la investigación. Además, la tecnología lo ubica en inmediaciones del lugar de la desaparición de Luciana el pasado 13 de julio. También, se obtuvieron testimonios de que Luciana habría estado con Avilés esa noche y que habían discutido y él la llevó a su casa. Todos estos dichos han sido cotejados por los investigadores, por eso se avanzó en la detención de Avilés.