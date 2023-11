El ex de Rosana está detenido por dar una versión falsa: sigue la búsqueda

Sus palabras no coinciden con los avances de la investigación, por lo que la fiscalía ordenó detener a la ex pareja de Rosana Artigas. La búsqueda continúa.

Rosana Artigas sigue sin aparecer y lo peor se vaticina. Mientras la Policía continúa con su búsqueda ; su ex pareja, a quien sus familiares señalaron como el posible responsable de la desaparición, está ahora detenido por brindar una versión falsa. Es que, sus palabras se contradicen con los avances de la investigación.

La familia de Rosana denunció que la mujer fue vista por última vez el pasado jueves por la mañana en Plottier. La intensa búsqueda de Rosana Artigas comenzó el viernes con trabajo de campo y la demora de la ex pareja de ella, quien fue puesto a resguardo en una sede policial.

Rastrillajes en zona peaje de centenario por la busqueda de Rosana (3).JPG Maria Isabel Sanchez

No obstante, se continuaba trabajando arduamente analizando un montón de información de telefonía, cámaras y geolocalización. Tanto que en el lapso de la tarde, la Policía liberó al ex de Rosana, que estaba solo a resguardo para evitar una suerte de linchamiento, pero a última hora del sábado, fueron a detenerlo con orden de la fiscalía.

Es que, la versión que aportó de lo hecho el día jueves cuando Rosana desapareció es "muy distinta a la que cuenta la investigación técnica". Las cámaras peritadas, los testimonios relevados y los análisis de geolocalización distan mucho de lo que dijo el sospechoso.

rosana mabel artigas.jpg

Si bien aún no pueden acusarlo por femicidio, con las horas en contra y Rosana que no aparece, la peor hipótesis ronda en la cabeza de todos, incluso en los familiares de la mujer. De comprobarse ese final y el ex estar en libertad, podría darse a la fuga rápidamente.

Desde fiscalía confirmaron que el hombre está en calidad de detenido y que este domingo enfrentará una audiencia de formulación de cargos. "Lo que se está evaluando es si mintió en el contexto de la investigación en marcha y, eventualmente, imputarlo por un delito vinculado a esa conducta", informaron fuentes judiciales. Sin embargo, la búsqueda de Rosana sigue en pie y todo podría modificarse.