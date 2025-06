El indignante robo que golpeó a una familia de trabajo en pleno centro de Neuquén

Mauro es dueño de dos casas de comidas identificadas con el nombre de Ragout Gourmet. Uno de los locales está en Independencia 326, donde fue el robo. El otro abrió hace pocos días en Belgrano 239. Se trata de un emprendimiento familiar, donde Mauro y su esposa trabajan a la par, y colaboran también sus hijos. Los clientes y clientas de la casa ya saben que todo lo que se come en Ragout es casero. "Lo que comerías en tu casa, pero en tu trabajo", sostuvo el comerciante gastronómico.

El botín, en números

Todavía no termina de cerrar los números, pero entre maquinaria industrial, electrodomésticos, dinero en efectivo y la puerta de blindex que tuvieron que reponer para seguir trabajando, las pérdidas oscilan entre los 6 y 7 millones de pesos. Solo la cortadora de fiambre ronda los 890 mil pesos. "La multiprocesadora industrial que nos robaron vale $1.800.000. Una manual sale $350.000. Y la puerta de vidrio que rompieron e hicieron colocar, costó casi un millón de pesos", detalló el dueño de Ragout.

Un efectivo policial que salía de franco de la Comisaría Primera se percató del frente destrozado en el local comercial y dio aviso. Los ladrones ya no se encontraban presentes; y si bien hay cámaras de seguridad en la zona que dan cuenta del hecho, es muy poco probable que puedan servir para identificar a los autores del robo. Según el damnificado, "lo único que se ve son dos personas con gorra, no se les ve la cara, es lo mismo que nada".

Es evidente que contaban con el auxilio de un vehículo en las inmediaciones, por el arsenal de cosas que se llevaron.

Mucho trabajo y resiliencia

Durante la mañana de este miércoles, los dueños del local estuvieron trabajando de lleno en el local y no se dieron el permiso de perder ni un día de trabajo. "Pese a lo que se nos pasó, hoy trabajamos normal. Somos 8 familias que vivimos de esto. Por eso no pudimos cerrar. Trabajamos sin el frente del local hasta que vinieron a instalarlo hoy a la siesta", explicó el comerciante.

Junto a su familia, quedaron atentos a la posibilidad de que al menos las máquinas industriales que les robaron, como la multiprocesadora y la cortadora de fiambre, puedan ser reconocidas en el supuesto caso de que sean ofrecidas en las redes sociales a un costo mucho más bajo. "Si llegan a ver algo, avisen", expresó el hombre.

Mientras tanto, indicó que "hay que seguir trabajando". Es la primera vez que sufren un hecho de inseguridad de estas características, lo que les provoca mucho dolor. "Indignados, afligidos...hoy por hoy, quiero que termine el día. Dios proveerá y habrá que tomar recaudos nuevos", concluyó.

En las redes sociales, dieron aviso a todos sus seguidores del hecho ocurrido en el local comercial de calle Independencia con imágenes elocuentes y un emotivo posteo.

"Vivimos esto con mucho dolor y bronca, nos toca lo más profundo de nosotros. Los que nos conocen saben que somos una familia de trabajo, que forjamos esto desde el corazón, siempre brindándonos con lo que tenemos. Pero no deja de doler, que nos despojen de nuestras cosas, de nuestras herramientas de trabajo que tanto nos costó. Hoy nos tocó de cerca la injusticia y la impotencia, pero no le aflojamos. Esto no nos va a detener. Siempre con una sonrisa y un abrazo ¡es nuestra bandera!", expresaron en Instagram.