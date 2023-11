El robo de cables preocupa a los vecinos de Parque Industrial

Esto se debe, según explicó, a que en varias ocasiones llaman a la comisaría, pero estos aseguran que no tienen patrulleros para enviar. “Si no pueden venir, yo le recomiendo a los vecinos que vayan a la comisaría. Si no tienen un móvil, tienen que venir caminando. Antes la policía caminaba o es que ahora tienen que andar solamente en autos”, cuestionó el hombre.

comisaría 20 de Parque Industrial.

Los ladrones son jóvenes del barrio

Sepúlveda contó que los delincuentes ya están identificados y que, en ocasiones, hasta los han atrapado en pleno robo. “Los llevaron presos, pero bueno, la justicia que tenemos en pocas horas da la orden de liberarlo y enseguida están afuera”, aseguró.

A esto sumó: “Yo mismo hace 10 días, junto con la policía, agarré dos muchachos de acá, del barrio. Ellos los tenían demorados, porque tenían hasta las pinzas y un pedazo de cable. Pero habrán pasado tres horas y ya andaban ahí, riéndosenos en la cara. Igual, nosotros le decimos a los vecinos que denuncien a ver si en algún momento pueden llegar a hacérseles alguna junta de causas y se trata el tema con la seriedad que debe”.