Insólito: cumple prisión domiciliaria y le pidió permiso al juez para ir a jugar al pádel

No resulta extraño que en época de feria judicial se eleven presentaciones por parte de algunos condenados o procesados y que tienen un denominador común: lo insólito. En este rubro se puede inscribir un pedido impulsado por un hombre de nombre Javier que, la semana pasada, participó de una audiencia junto a su defensor particular donde, sin sonrojarse, pidió permiso para ir a jugar al paddle. El hombre no recibió un rotundo no y se ilusiona con que el Cuerpo Médico Forense acompañe su solicitud.