Insólito robo de una motosierra: la pareja se escondió en el lugar menos pensado

Una pareja se metió en una vivienda con fines de robo en una silenciosa zona del Casco Viejo de Centenario y para sorpresa de muchos, lo que fueron a robar no fue dinero, ni un auto, sino una motosierra. Si, ese objeto que hoy parece tener fuerza por el símbolo y la asociación con el presidente Javier Milei. Lejos de las bromas, la Policía pudo recuperar el elemento, pero la pareja se escondió en un inusual lugar donde no tuvieron escapatoria.

La pareja fue vista robando una motosierra y escapando a toda velocidad por las calles. Pero el intento de huida no terminó bien para uno de ellos.

Patrullero policia de Neuquén Centenario.jpg La Policía llegó rápidamente al robo de la motosierra, a unas cuadras de la Comisaría Quinta.

Pasadas las 16.00, vecinos alertaron a la Policía de que un hombre y una mujer se habían llevado una motosierra color naranja, marca Gamma, de una de las viviendas de ese sector. El damnificado, tras advertir el robo, denunció lo sucedido y los efectivos de la Comisaría Quinta comenzaron un patrullaje relámpago por la zona.

Robo y escape que terminó mal

La búsqueda duró muy poco en esa zona, donde la única salida es escapar por la zona de chacras. El hombre, de 45 años, fue encontrado escondido adentro del canal de riego, que por esta época está seco.

No se sabe si pensó que no lo iban a ver o si creyó que podía usarlo como vía de escape, pero lo cierto es que no logró huir con la herramienta y fue rápidamente demorado por los efectivos policiales.

La sorpresa fue que su cómplice, una mujer que lo acompañaba durante el robo, logró escapar y hasta el momento no fue localizada. La Policía continúa con las tareas de investigación para dar con su paradero.

Motosierra robada La motosierra fue robada en el Casco Viejo de Centenario. La recuperó la Policía a una pareja in fraganti.

El insólito episodio terminó con el sospechoso trasladado a la dependencia policial, una motosierra recuperada… y una historia que seguramente dará que hablar en el barrio.

Centenario: allanamientos por robo a una petrolera

También, en el marco de una investigación por un robo ocurrido el 19 de junio en una empresa de servicios petroleros de Vista Alegre, la Policía realizó este último lunes dos allanamientos simultáneos, que permitieron el secuestro de armas de fuego y la demora de dos hombres señalados como los presuntos ladrones.

En los domicilios allanados no se encontraron las herramientas robadas que incluían taladros y maquinarias vinculadas al rubro petrolero, pero sí logró el secuestro de una pistola calibre 380, una carabina 22 con cartuchos, y una camioneta. Si bien se constató que no era robada, sí se estableció que fue utilizada para cometer el delito.

Además, dos hombres de 37 y 39 años fueron demorados. Uno de ellos, domiciliado en Vista Alegre y con antecedentes penales, fue identificado como uno de los principales sospechosos. El segundo, vinculado a un domicilio en Centenario, también quedó implicado en la causa a partir de la investigación.

El robo que motivó la causa había generado preocupación en el ámbito empresarial de la zona, debido al tipo de elementos que se llevaron y a la modalidad delictiva. La Fiscalía continúa con la investigación para intentar recuperar las herramientas.